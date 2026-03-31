Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ξανά η 77χρονη - Δίωξη για τον θάνατο του 82χρονου συζύγου της στα Κουφάλια

Δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως ασκήθηκε εις βάρος της 77χρονης για τον θάνατο του 82χρονου συζύγου της, στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης.

Τα ευρήματα από την αξονική τομογραφία στη σορό του ηλικιωμένου άντρα «έδειξαν» προθανάτιες κακώσεις, όπως αναφέρουν πηγές που ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Κατά τις ίδιες πηγές το ισχαιμικό επεισόδιο που υπέστη ο 82χρονος και οδήγησε στον θάνατό του το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026 φαίνεται πως συνδέεται με τις παραπάνω κακώσεις. Για την εξέλιξη αυτή ενημερώθηκε η εισαγγελέας ποινικής δίωξης και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης εις βάρος της 77χρονης, η οποία θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις σε τακτικό ανακριτή και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

Η 77χρονη βρισκόταν υπό κράτηση στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενη ότι παραβίασε περιοριστικό όρο που της είχε επιβληθεί προκειμένου να μην πλησιάσει τον 82χρονο, μετά από καταγγελία του συζύγου της για ενδοοικογενειακή βία.

Ο ηλικιωμένος είχε βρεθεί πεσμένος χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο σπίτι του, ενώ τις αρχές είχαν ειδοποιήσει γείτονες, με την 77χρονη μάλιστα να περιμένει εκτός της οικίας της, ενώ σε ερώτηση γιατί δεν προσέφερε βοήθεια, αποκρίθηκε ότι δεν μπορούσε να τον σηκώσει.



Η γυναίκα είχε συλληφθεί βάσει του άρθρου 307 του Π.Κ. περί παράλειψης προσφοράς βοήθειας, ενώ την Κυριακή 29 Μαρτίου, είχε οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος την παρέπεμψε να δικαστεί σήμερα για παραβίαση του περιοριστικού όρου της προσέγγισης του 82χρονου σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων.

