Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν 3 άτομα που έκλεβαν μετασχηματιστές έπειτα από επεισοδιακή καταδίωξη

Επεισοδιακή καταδίωξη με πυροβολισμούς, συγκρούσεις και τραυματισμούς οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να είχε οργανώσει σειρά κλοπών μετασχηματιστών ηλεκτρικού ρεύματος στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.

Αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης εντόπισαν, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, στην περιοχή του Νέου Ρυσίου, ένα αγροτικό όχημα που είχε κλαπεί από περιοχή της Χαλκιδικής. Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι επιβάτες του φέρονται να εμπλέκονται σε κλοπή μετασχηματιστή.

Μόλις αντιλήφθηκαν τους αστυνομικούς, ο οδηγός προσπάθησε να διαφύγει, εμβολίζοντας δύο υπηρεσιακά οχήματα. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ένας από τους επιβαίνοντες, ηλικίας 35 ετών, φέρεται να πυροβόλησε προς το παρμπρίζ και το καπό ενός από τα οχήματα της ΕΛ.ΑΣ.

Στη συνέχεια, ο οδηγός κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Περαίας, όπου το κλεμμένο όχημα συγκρούστηκε με Ι.Χ. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα. Οι δύο επιβάτες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

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Το κλεμμένο όχημα τελικά ακινητοποιήθηκε και οι επιβαίνοντες επιχείρησαν να διαφύγουν πεζή. Ωστόσο, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν, ενώ, σύμφωνα με την ανακοίνωση των Αρχών, αντιστάθηκαν σθεναρά κατά την ακινητοποίησή τους, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις αστυνομικοί.

Σε βάρος τριών ημεδαπών, ηλικίας 45, 37 και 35 ετών, καθώς και ενός ακόμη ατόμου που αναζητείται, σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για σειρά αδικημάτων, μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη κλοπή, βία κατά υπαλλήλων, επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Είχαν κλέψει 96 μετασχηματιστές – Η ζημιά ξεπερνά τις 550.000 ευρώ

Κατά την έρευνα στο όχημα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν μία καραμπίνα με αποξυσμένο αριθμό σειράς και φυσίγγιο στη θαλάμη, δύο ακόμη φυσίγγια, πέντε κάλυκες, 12 πηνία χαλκού που είχαν αφαιρεθεί από μετασχηματιστές σε αγροτική περιοχή της Χαλκιδικής, καθώς και πλήθος εργαλείων που χρησιμοποιούνταν για την αφαίρεση των πηνίων.

ΕΛΑΣ

Από την περαιτέρω έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης προέκυψε ότι, από τις 20 Ιανουαρίου έως και την ημέρα της σύλληψής τους, οι δράστες φέρεται να είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση και να είχαν αφαιρέσει συνολικά 96 ακόμη μετασχηματιστές.

Παράλληλα, φέρονται να αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν έναν ακόμη μετασχηματιστή από αγροτική περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Από τη δράση τους προκλήθηκε οικονομική ζημία στο δίκτυο διαχείρισης του δικτύου διανομής ηλεκτρισμού, η οποία υπολογίζεται σε τουλάχιστον 550.000 ευρώ.

Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ