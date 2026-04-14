Θεσσαλονίκη: Συνεργεία καθαρίζουν τη Μουδανιών – Έργα για 3 μέρες, κλείνουν λωρίδες

Εργασίες καθαρισμού από φερτά υλικά και αυτοφυή βλάστηση στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών θα πραγματοποιήσει η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της στοιχειώδους συντήρησης του εθνικού οδικού δικτύου και της βελτίωσης της οδικής ασφάλειας.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, πρόκειται για εργασίες καθαρισμού των ερεισμάτων και των επενδεδυμένων τάφρων, οι οποίες θα εκτελεστούν σε όλο το μήκος της οδού, στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, από κινητά συνεργεία εκατέρωθεν του οδοστρώματος.

Διαβάστε περισσότερα για τις εργασίες στη Μουδανίων.