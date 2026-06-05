Θεσσαλονίκη: Τέλος η ταλαιπωρία στην Ελένης Ζωγράφου - «Έπεσε» άσφαλτος (ΦΩΤΟ + VIDEO)

Νυχτερινές εργασίες ασφαλτόστρωσης έγιναν από τον δήμο Θεσσαλονίκης στην οδό Ελένης Ζωγράφου στην Ευαγγελίστρια. Πρόκειται για δρόμο για τον οποίο υπήρχαν πολλά παράπονα, ειδικά και λόγω του γεγονότος ότι οδηγεί στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος και η κακή κατάσταση του δρόμου προκαλούσε προβλήματα στους ασθενείς. Εικόνες από τις εργασίες μοιράστηκαν με αναρτήσεις τους στα social media ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, αλλά και ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας, Πρόδρομος Νικηφορίδης.

Διαβάστε περισσότερα για την ασφαλτόστρωση του πολύπαθου δρόμου.