Θεσσαλονίκη: Τέσσερις ανήλικοι έδειραν 14χρονη λόγω ερωτικής αντιζηλίας

Φως στην υπόθεση τραυματισμού μιας ανήλικης κοπέλας μετά από επίθεση που έλαβε χώρα από τον Οκτώβριο του 2025, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έριξαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν ως δράστες τρεις κοπέλες (17, 13, 12 ετών) κι ένα αγόρι (15 ετών), σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για απλή σωματική βλάβη, απειλή, εξύβριση και παραβίαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα, οι ανήλικοι δράστες, τις βραδινές ώρες της 5ης Οκτωβρίου του 2025, προσέγγισαν την 14χρονη κοπέλα κι έπειτα από λεκτική διαμάχη, λόγω ερωτικής αντιζηλίας, τρείς εκ των δραστών της προκάλεσαν σωματικές βλάβες, εξυβρίζοντας και απειλώντας την ταυτόχρονα, ενώ η τέταρτη εμπλεκόμενη βιντεοσκοπούσε το συμβάν.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.