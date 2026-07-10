Θεσσαλονίκη: Θρήνος για την 15χρονη αθλήτρια του ΠΑΟΚ - «Δεν υπάρχουν λόγια όταν φεύγει ένα παιδί»

Θλίψη έχει προκαλέσει στη Θεσσαλονίκη ο θάνατος της 15χρονης Άννας Μαρίας Πανταζώνη, η οποία έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης.

Η νεαρή μαθήτρια της Γ’ τάξης του 7ου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης και αθλήτρια της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ άφησε την τελευταία της πνοή μετά τη σύγκρουση του δικύκλου στο οποίο επέβαινε με απορριμματοφόρο.

Στο πλευρό της οικογένειας και των συμμαθητών της το 7ο Γυμνάσιο

Με ανακοίνωσή τους, η διευθύντρια και οι εκπαιδευτικοί του 7ου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια της 15χρονης.

«Οι σκέψεις μας αυτές τις δύσκολες ώρες είναι με την οικογένεια της μαθήτριας της Γ’ τάξης του σχολείου μας Άννας Μαρίας, που χάθηκε τόσο άδικα σήμερα σε τροχαίο», αναφέρουν.

Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι θα σταθούν δίπλα στους μαθητές που καλούνται να διαχειριστούν την απώλεια μιας συμμαθήτριάς τους.

«Η απώλεια μιας συμμαθήτριας είναι κάτι πολύ δύσκολο και οδυνηρό για όλους. Είναι φυσιολογικό να νιώθουν θλίψη, σοκ ή ακόμη και δυσκολία να πιστέψουν αυτό που συνέβη», σημειώνουν.

Το σχολείο κάλεσε τα παιδιά να κρατήσουν στη μνήμη τους τις όμορφες στιγμές που μοιράστηκαν μαζί της, «τη φιλία, το χαμόγελο και τις αναμνήσεις που θα τους συντροφεύουν πάντα».

Συγκλονισμένος ο ΠΑΟΚ - Ακυρώθηκε φιλικός αγώνας

Η Άννα Μαρία ήταν αθλήτρια της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ και συμμετείχε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της ομάδας.

Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη του για την απώλειά της, σημειώνοντας πως «η οικογένεια του ΠΑΟΚ πενθεί για την απώλεια ενός νέου παιδιού, μιας αθλήτριας που είχε ολόκληρη τη ζωή μπροστά της».

Σε ένδειξη πένθους, αποφασίστηκε η ακύρωση του φιλικού αγώνα της γυναικείας ομάδας απέναντι στη Λουντογκόρετς στη Βουλγαρία, ενώ οι αθλήτριες θα φορούν μαύρα περιβραχιόνια στους επόμενους αγώνες.

Παράλληλα, ο σύλλογος ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει στεφάνι στη μνήμη της, ενώ σύσσωμο το γυναικείο ποδοσφαιρικό τμήμα αναμένεται να παραστεί στην εξόδιο ακολουθία.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για το τροχαίο

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, το δυστύχημα σημειώθηκε την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026, περίπου στις 11:10, στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ύψος του κόμβου Νεάπολης, στο ρεύμα προς ανατολικά.

Το δίκυκλο που οδηγούσε 56χρονος ημεδαπός συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο όχημα, το οποίο οδηγούσε 48χρονος άνδρας.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα η ανήλικη επιβάτιδα του δικύκλου, ενώ ο οδηγός της μοτοσικλέτας υπέστη ελαφρά τραύματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 15χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.

Η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο οδηγός του απορριμματοφόρου αρχικά αποχώρησε από το σημείο του τροχαίου και στη συνέχεια μετέβη στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Οι αστυνομικοί διενεργούν προανάκριση για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.

«Μου σκότωσαν το παιδί μου»

Με σπασμένη φωνή, ο πατέρας της 15χρονης περιέγραψε στο MEGA όσα συνέβησαν, υποστηρίζοντας ότι η μηχανή στην οποία επέβαιναν χτυπήθηκε από πίσω από απορριμματοφόρο.

«Μου σκότωσαν το παιδί μου. Κινούμουν με την κόρη μου με μηχανή και μας χτύπησε από πίσω ένα απορριμματοφόρο όχημα. Εγώ δεν έπαθα τίποτα. Ούτε γρατζουνιά και το παιδί μου σκοτώθηκε. Η μηχανή έχει χτυπηθεί από πίσω, που σημαίνει ότι από εκεί ήρθε το απορριμματοφόρο. Μας πέταξε 15 μέτρα μακριά. Το παιδί μου το πάτησε. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Η κόρη μου δεν έρχεται πίσω. Έγινε στις έντεκα και τέταρτο το πρωί», ανέφερε χαρακτηριστικά.