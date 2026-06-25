Θεσσαλονίκη: Το «αγόρι» της 15χρονης ήταν 28χρονη γυναίκα - Πώς παγίδευσε την ανήλικη

Με άλλο φύλο και άλλη ηλικία φέρεται πως παρουσιαζόταν μια 28χρονη και κατάφερε να προχωρήσει σε ερωτική σχέση με 15χρονη, στη Θεσσαλονίκη. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία από την αστυνομία για «γενετήσιες πράξεις με ανήλικη», «πορνογραφία ανηλίκων» και «παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων», η οποία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών για τις περαιτέρω δικονομικές ενέργειες.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση, από τον Ιούλιο του 2025 έως τον Φεβρουάριο του 2026, η συγκεκριμένη γυναίκα σύναψε σχέση με την ανήλικη, η οποία δεν είχε ακόμη συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας της και παραπλανώντας την ως προς τα πραγματικά στοιχεία της ταυτότητάς της, προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις μαζί της σε οικία όπου διέμενε στην περιοχή του Ευόσμου.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, εμφανιζόταν ως ερμαφρόδιτο αγόρι, ηλικίας 20 χρόνων. Όταν η ανήλικη ανακάλυψε το πραγματικό φύλο της «συντρόφου» της ζήτησε να διακόψουν τη σχέση τους αλλά η 28χρονη φέρεται να την πίεζε να συνεχίσουν κι έτσι ακολούθησε η καταγγελία στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Επιπλέον, από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι η εν λόγω γυναίκα, μέσω διαδικτυακών εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης, παρήγαγε, απέστειλε και κατείχε υλικό παιδικής πορνογραφίας στο πλαίσιο ανταλλαγής με την ανήλικη οπτικοακουστικών μηνυμάτων.