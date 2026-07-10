Θεσσαλονίκη: Το προφίλ των τριών συλληφθέντων για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα

Ρεπορτάζ: Κώστας Παπαδόπουλος, Βασίλης Παπαναστασούλης

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση των εμπρηστικών επιθέσεων με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα.

Ειδικότερα, σε εξέλιξη είναι από νωρίς το πρωί της Παρασκευής (10/7) μεγάλη επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης με στόχο τη σύλληψη ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στις τρεις εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν την 1η Ιουλίου 2026 στα σπίτια πολιτικών προσώπων που σχετίζονται με τη Νέα Δημοκρατία στη Θεσσαλονίκη.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρία άτομα, δύο άνδρες που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη και μία γυναίκα που είχε πάει να κρυφτεί στα Χανιά. Μάλιστα, από τις Αρχές επισημαίνεται πως οι συγκεκριμένες συλλήψεις αφορούν την επίθεση με γκαζάκια που έγινε στο σπίτι της πολιτεύτριας της ΝΔ, Αφροδίτης Νέστορα.

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε εξέλιξη για τις συλλήψεις όσων ευθύνονται για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα



Βίντεο: Βασίλης Παπαναστασούλης / FLASH pic.twitter.com/J0yQvY5jhG — Flash.gr (@flashgrofficial) July 10, 2026

Γνώριμοι των Αρχών

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του FLASH, η 26χρονη γυναίκα που συνελήφθη, είναι κάτοικος Θεσσαλονίκης αλλά είχε διαφύγει σε φιλικό της σπίτι στα Χανιά για να κρυφτεί, όπου και την εντόπισαν οι αρχές. Σημειώνεται πως η συλληφθείσα είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης το 2022 για έκνομες ενέργειες ως μέλος οργάνωσης του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Παράλληλα, χειροπέδες πέρασαν οι άνδρες της Αντιτρομοκρατικής σε έναν 29χρονο άνδρα, ο οποίος επίσης ανήκει στον αντιεξουσιαστικό χώρο και έχει προσαχθεί κατά το παρελθόν για παράνομες δράσεις.

Τέλος, συνελήφθη άλλο ένα άτομο που είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού στο οποίο κατέφυγαν οι δύο αντιεξουσιαστές μετά την επίθεση με γκαζάκια στην πολυκατοικία που διέμενε η Αφροδίτη Νέστορα με την οικογένειά της.

Flash.gr

Γιατί συνελήφθησαν σήμερα

Αξίζει να σημειωθεί πως από τις Αρχές προκύπτει πως οι δύο συλληφθέντες, που είναι γνώριμοι των Αρχών, είχαν ταυτοποιηθεί νωρίς καθώς κάμερες ασφαλείας τους είχαν καταγράψει να πραγματοποιούν κατόπτευση του χώρου μία ημέρα πριν την επίθεση.

Σημειώνεται πως ο λόγος που έγιναν σήμερα οι συγκεκριμένες συλλήψεις είναι πως, αν και είχαν ταυτοποιηθεί από νωρίς, υπήρξαν φόβοι ότι θα διαφύγουν στο εξωτερικό, γι’ αυτό και έγινε σήμερα η επιχείρηση της ΕΛΑΣ.

Παράλληλα με τις συλλήψεις, οι αστυνομικοί πραγματοποιούν έρευνες σε σπίτια και άλλους χώρους, αναζητώντας πρόσθετα στοιχεία που θα φωτίσουν όλες τις πτυχές της υπόθεσης.