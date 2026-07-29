Θεσσαλονίκη: Το σχέδιο για τα δυο εκθεσιακά κτήρια της νέας ΔΕΘ και το Μητροπολιτικό Πάρκο

Καθοριστικό σταθμό για την εξέλιξη του σχεδίου ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και της δημιουργίας Μητροπολιτικού Πάρκου 120 στρεμμάτων αναμένεται να αποτελέσει η σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης. Η σημερινή ψηφοφορία στο Δημοτικό Συμβούλιο θα αποτελέσει, το επόμενο σημαντικό ορόσημο σε μια διαδικασία που βρίσκεται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου για το μέλλον του κέντρου της Θεσσαλονίκης.

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