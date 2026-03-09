Θεσσαλονίκη: Το βίντεο από μαθητές κατά της σχολικής βίας – «Κανένα παιδί μόνο του»

Ένα βίντεο κατά της σχολικής βίας δημιούργησαν μαθητές του Δ1 του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πλαγιαρίου. Αφορμή αποτέλεσε η Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού. Στο βίντεο, τα παιδιά εκφράζουν την ανάγκη για ένα σχολείο γεμάτο σεβασμό, αποδοχή και φιλία. Το μήνυμα που στέλνουν είναι ξεκάθαρο: κανένα παιδί δεν πρέπει να αισθάνεται μόνο του και κανένα παιδί δεν πρέπει να ζει με φόβο στο σχολικό περιβάλλον.

