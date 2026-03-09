Θεσσαλονίκη: Το βίντεο από μαθητές κατά της σχολικής βίας – «Κανένα παιδί μόνο του»
Κανένα παιδί δεν πρέπει να αισθάνεται μόνο του και κανένα παιδί δεν πρέπει να ζει με φόβο.
Ένα βίντεο κατά της σχολικής βίας δημιούργησαν μαθητές του Δ1 του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πλαγιαρίου. Αφορμή αποτέλεσε η Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού. Στο βίντεο, τα παιδιά εκφράζουν την ανάγκη για ένα σχολείο γεμάτο σεβασμό, αποδοχή και φιλία. Το μήνυμα που στέλνουν είναι ξεκάθαρο: κανένα παιδί δεν πρέπει να αισθάνεται μόνο του και κανένα παιδί δεν πρέπει να ζει με φόβο στο σχολικό περιβάλλον.
