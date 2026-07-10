Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για τις εμπρηστικές επιθέσεις και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (10/7) μεγάλη επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης, με στόχο τη σύλληψη ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στις τρεις εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν την 1η Ιουλίου 2026 στα σπίτια πολιτικών προσώπων που σχετίζονται με τη Νέα Δημοκρατία στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, έχουν συλληφθεί τρία άτομα, δύο άνδρες που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη και μία γυναίκα που είχε πάει να κρυφτεί στα Χανιά. Αναφέρεται πως ένας από τους δυο συλληφθέντες είχε υποστηρικτικό ρόλο καθώς μεταξύ άλλων σε εκείνου το σπίτι κρύφθηκαν οι φερόμενοι ως δράστες μετά τις επιθέσεις.

Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες σε κατοικίες και άλλους χώρους, στο πλαίσιο της επιχείρησης της Αντιτρομοκρατικής για τη συλλογή επιπλέον στοιχείων.

Σημειώνεται, πως από τις επιθέσεις έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, η οποία κηδεύτηκε στην Κοζάνη με πλήθος κόσμου από την πολιτική σκηνή να δίνει το παρών στο τελευταίο «αντίο» το μεσημέρι της Πέμπτης (9/7). Παράλληλα, από τις εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα.