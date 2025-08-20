Ελλάδα Θεσσαλονίκη Σκύλος Πρόστιμα Local News

Θεσσαλονίκη: Βαριά «καμπάνα» 1.000 ευρώ σε 60χρονη - Παράτησε σκύλο σε αυτοκίνητο μέσα στη ζέστη

Είχε αφήσει τον σκύλο της μέσα στο αυτοκίνητο για 15 λεπτά χωρίς να υπάρχει κλιματισμός σε λειτουργία ή ανοιχτά παράθυρα.

Φωτ.: Unsplash
Φωτ.: Unsplash
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Στη σύλληψη μιας 60χρονης αλλοδαπής που παράτησε τον σκύλο της στο αυτοκίνητο μέσα στη ζέστη προχώρησαν το μεσημέρι της Τρίτης (19/8) στα Νέα Βρασνά του νομού Θεσσαλονίκης αστυνομικοί του Α.Τ. Βόλβης.

Η 60χρονη φέρεται πως εγκατέλειψε σε όχημα ιδιοκτησίας της για χρονικό διάστημα περίπου 15 λεπτών τον σκύλο, του οποίου είναι κηδεμόνας, χωρίς να υπάρχει κλιματισμός σε λειτουργία ή ανοιχτά παράθυρα, μη τηρώντας κανόνες προστασίας ευζωίας και μεταχείρισης του ζώου.

Της επιβλήθηκε προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ και σε βάρος της σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Θεσσαλονίκη Σκύλος Πρόστιμα Local News

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader