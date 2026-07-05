Θεσσαλονίκη: Βίντεο από τη διάσωση σκυλίτσας που βρισκόταν στο καμένο σπίτι στη Λητή

Μέσα από τις φλόγες, στο σημείο που έγινε η οικογενειακή τραγωδία που συγκλόνισε πριν από λίγες ημέρες στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, αστυνομικοί, έσωσαν ένα από τα σκυλάκια που ζούσαν στο σπίτι που η φωτιά άφησε πίσω της δύο νεκρούς.

Ο λόγος για μία σκυλίτσα, από τα 4 σκυλιά στο σύνολο που είχε η οικογένεια στη Λητή Ωραιοκάστρου, που λίγα 24ωρα νωρίτερα, μία φωτιά στην περιοχή, στοίχισε τη ζωή σε έναν 66χρονο πατέρα και στον 12χρονο γιο του, ενώ η μητέρα της οικογένειας, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένη.

Αστυνομικοί της ΟΠΚΕ έσωσαν δύο σκύλους από το σπίτι, όπου είχαν εντοπιστεί νεκροί ένας πατέρας και ο 12χρονος γιος του, ο οποίος μάλιστα βρέθηκε μέσα στην ντουλάπα, μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την περασμένη Τρίτη 30 Ιουνίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας είχε στην κατοχή του τέσσερις σκύλους, εκ των οποίων οι δύο δεν κατάφεραν να επιβιώσουν από τη φωτιά. Οι άλλοι δύο εντοπίστηκαν ζωντανοί.



Αστυνομικοί της ΟΠΚΕ που έφτασαν στο σημείο, παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν στον χώρο, κατάφεραν να εντοπίσουν και να απεγκλωβίσουν τα δύο ζώα, μεταφέροντάς τα σε ασφαλές σημείο.