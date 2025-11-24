Θεσσαλονίκη: Βίντεο με τη δράση του «ληστή των Χριστουγέννων» - Άρπαζε στολίδια από αυλές σπιτιών

Ένας άντρας που έγινε γνωστός ως «ληστής των Χριστουγέννων» δρα τον τελευταίο καιρό στη Θεσσαλονίκη, στοχεύοντας όχι τιμαλφή, προϊόντα τεχνολογίας ή χρήματα, αλλά... χριστουγεννιάτικα στολίδια.

Ο συγκεκριμένος άνδρας παραβίαζε αυλές για να κλέβει στολίδια εκτεθειμένα στο εξωτερικό των σπιτιών, όπως λαμπιόνια, Άγιους Βασίληδες και ταράνδους.

Μάλιστα, κάμερα ασφαλείας τον αποτυπώνει σε βίντεο όπου έχει γίνει «τσακωτός» επί τω έργω, τη στιγμή που πηδά πάνω από την περίφραξη σπιτιού, και αρχίζει να επιθεωρεί την αυλή για την καλύτερη «λεία». Αυτό το τελευταίο βίντεο έχει ληφθεί από ιδιοκτησία στη λεωφόρο Παπανικολάου, βόρεια της Θεσσαλονίκη.

Παρακολουθώντας κανείς το υλικό που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας και έφερε στο φως της δημοσιότητας το thestival.grαπό τη δράση του κλέφτη των Χριστουγέννων διαπιστώνει ότι πρόκειται για έναν ερασιτέχνη.

Αφού «ξοδεύει» αρκετό χρόνο για να παραβιάσει την κατοικία, στη συνέχεια αρχίζει να «ψαχουλεύει» το εξωτερικό χριστουγεννιάτικο δέντρο για να πάρει ό,τι του αρέσει.

Με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του, προσπαθεί να αφαιρέσει τα λαμπάκια, ενώ πάνω στην προσπάθεια γλιστρά και πέφτει στο έδαφος προτού καταφέρει να φύγει με δυσκολία.