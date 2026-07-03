Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι του Σάββα Αναστασιάδη

Βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο FLASH αποτυπώνει καρέ-καρέ την εμπρηστική επίθεση που πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (3/7) στην πολυκατοικία του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σάββα Αναστασιάδη στη Θεσσαλονίκη.

Στα πλάνα που έρχονται στο φως, φαίνεται ένα μαυροφορεμένο άτομο με κουκούλα να κινείται με γοργά βήματα στην πιλοτή της πολυκατοικίας κρατώντας μια σακούλα στο χέρι, που εμπεριείχε τον εμπρηστικό μηχανισμό, ο οποίος μερικά λεπτά αργότερα εξερράγη με αποτέλεσμα ο χώρος να τυλιχθεί στις φλόγες και να προκληθούν σοβαρές ζημιές.

Το βίντεο αυτό όπως και άλλα, βρίσκονται στα χέρια των έμπειρων αξιωματικών της αντιτρομοκρατικής που επιχειρούν να ξετυλίξουν το κουβάρι των επιθέσεων με γκαζάκια, όχι μόνο στον πρώην βουλευτή αλλά και στα δυο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Στη Θεσσαλονίκη ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Σημειώνεται, ότι νωρίτερα σήμερα, Παρασκευή (3/7), βρέθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, όπου πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή στελεχών της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν η πορεία των ερευνών και ο συντονισμός των ενεργειών για τον εντοπισμό των δραστών, αλλά και τυχόν ηθικών αυτουργών, των εμπρηστικών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, υπόθεση που είχε ως τραγική κατάληξη τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας του κυβερνώντος κόμματος, Αφροδίτης Νέστορα.

Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και επικεντρώνονται τόσο στα ευρήματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων όσο και στο βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, με στόχο την ανασύνθεση των κινήσεων των δραστών πριν και μετά τις επιθέσεις.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται σε υλικά που έχουν συλλεχθεί από τους αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς, όπως κομμάτια μονωτικής ταινίας, τα οποία εξετάζονται για πιθανά αποτυπώματα ή γενετικό υλικό. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο έχει τεθεί μοτοσικλέτα μικρού κυβισμού που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση.