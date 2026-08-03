Θεσσαλονίκη: Βουτιές στη θάλασσα για 500 παιδιά - Καθημερινές εξορμήσεις σε παραλία

Ιδιαίτερα μεγάλη ήταν η συμμετοχή στο πρόγραμμα «Παιδί και Θάλασσα 2026» το οποίο υλοποίησε ο Δήμος Θέρμης, μέσω της Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού, προσφέροντας και φέτος σε εκατοντάδες παιδιά ένα ασφαλές, δημιουργικό και ευχάριστο καλοκαίρι δίπλα στη θάλασσα. Το πρόγραμμα, το οποίο ολοκληρώθηκε στο τέλος Ιουλίου επιδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αποτελεί πλέον έναν από τους σημαντικότερους θερινούς θεσμούς του Δήμου Θέρμης, δίνοντας τη δυνατότητα στους μικρούς δημότες να απολαύσουν το θαλάσσιο μπάνιο, να αθληθούν, να κοινωνικοποιηθούν και να συμμετάσχουν σε οργανωμένες δραστηριότητες μέσα σε ένα ασφαλές και κατάλληλα οργανωμένο περιβάλλον.

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