Θεσσαλονίκη: Υπογειοποίηση οδικού δικτύου στα Μυτιληνάκια ζήτησε ο Αλεξανδρίδης

Το μείζον ζήτημα της υπογειοποίησης του οδικού δικτύου στο σημείο που η σιδηροδρομική γραμμή τέμνει το οδόστρωμα, στη συμβολή της οδού Μοναστηρίου με την οδό Καραολή και Δημητρίου (Μυτιληνάκια), έθεσε στον διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΣΕ, Χρήστο Παληό, ο δήμαρχος Κορδελιού - Ευόσμου, Λευτέρης Αλεξανδρίδης, κατά τη διάρκεια συνάντησής τους στα γραφεία του οργανισμού, στην Αθήνα.

