Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι ξυλοκόπησε αστυνομικό επειδή τους... καθυστέρησε - Διεκομίσθη στο νοσοκομείο

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στον Λαγκαδά της Θεσσαλονίκης όταν ζευγάρι ξυλοκόπησε άγρια αστυνομικό, εν ώρα υπηρεσίας επειδή τους... καθυστέρησε με το περιπολικό.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του thesspost.gr όλα ξεκίνησαν το πρωί της Πέμπτης, όταν το ζευγάρι προπορευόταν εντός της αστικής ζώνης του Λαγκαδά. Εξαιτίας της αυξημένης κυκλοφοριακής κίνησης κόλλησαν ακριβώς πίσω από ένα περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο προσπαθούσε να βγει από το πάρκινγκ του Αστυνομικού Τμήματος.

Αυτό ήταν που εξόργισε το ζευγάρι του επιβατικού αυτοκινήτου, που αρχικά ζήτησε τον λόγο από τον αστυνομικό και, στη συνέχεια, έφτασαν στο σημείο να τον ξυλοκοπούν στη μέση του δρόμου.

Ο αστυνομικός από τα χτυπήματα τραυματίστηκε και χρειάστηκε να διακομισθεί στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ το ζευγάρι συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου και οδηγήθηκε στο κρατητήριο.