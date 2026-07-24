«Θέτει σε κίνδυνο ολόκληρο το παιχνίδι» - Η Νορβηγία καταγγέλλει την FIFA για την υπόθεση Μπαλογκάν

Η πρόεδρος της Ομοσπονδίας της Νορβηγίας, Λίσε Κλάβενες, φαίνεται να ετοιμάζει επίσημη καταγγελία προς την FIFA για την περιβόητη υπόθεση της κόκκινης κάρτας του Φλόριαν Μπαλόγκαν, όπως ο ίδιος αποκάλυψε σε συνέντευξη που παραχώρησε στους «New York Times».

Όπως φαίνεται η σκανδιναβική ομοσπονδία, είναι ιδιαίτερα δυσαρεστημένη για την απόφαση άρσης της κόκκινης κάρτας του Φλόριαν Μπαλόγκαν, καθώς ο Αμερικανός επιθετικός είχε αποβληθεί στο παιχνίδι των ΗΠΑ κόντρα στην Βοσνία. Όπως όλα δείχνουν, η απόφαση αυτή πάρθηκε με παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τράμπ ο οποίος επικοινώνησε με τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο για να αφαιρεθεί η κόκκινη κάρτα του Μπαλογκάν.

Το γεγονός αυτό προκάλεσε την έντονη δυσαρέσκεια της Κλάβενες, η οποία ανέφερε πως θα προσφύγει σε επίσημη αμφισβήτηση της απόφασης του Προέδρου της Πειθαρχικής Επιτροπής της FIFA, Μοχάμαντ Αλ Καμαλί , που φαίνεται να αποφάσισε την ακύρωση της κόκκινης κάρτας χωρίς κάποια σχετική ψηφοφορία, ενώ κάλεσε ανοιχτά τον Τζάνι Ινφαντίνο να παραδεχθεί πως η συγκεκριμένη απόφαση ήταν λανθασμένη.

«Όταν παρακάμπτεις έναν κανόνα έτσι, βρίσκεσαι σε μια ολισθηρή πλαγιά που θέτει σε κίνδυνο ολόκληρο το παιχνίδι», δήλωσε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της νορβηγικής ομοσπονδίας, όταν η ίδια ρωτήθηκε για τον λόγο που θα προβεί σε καταγγελία.