Θετικά νέα από την Ουγκάντα, τέλος η έξαρση Έμπολα στη χώρα - Συνεχίζεται η επιδημία στο Κονγκό

Χαρμόσυνα είναι τα νέα που έρχονται από την Ουγκάντα, καθώς η έξαρση των κρουσμάτων Έμπολα στη χώρα έλαβε τέλος.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσω του υπουργού Υγείας της χώρας, ο οποίος και ανακήρυξε το τέλος της έξαρσης σήμερα, Τρίτη 28 Ιουλίου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters, η τελευταία έξαρση του ιού στην Ουγκάντα φέτος είχε οδηγήσει στη νόσηση 20 ανθρώπων και στον θάνατο δύο εξ αυτών. Παρότι η παραλλαγή του ιού φέτος είναι μία από τις πιο θανατηφόρες που έχουν σημειωθεί, η χώρα έχοντας αντιμετωπίσει πολλές εξάρσεις μέσα στα χρόνια, έχει καταφέρει να αποκτήσει κρίσιμη τεχνογνωσία στη διαχείριση του ιού.

«Καθόλη αυτήν την περίοδο, το υπουργείο Υγείας διατήρησε εντατική επιτήρηση σε εθνικό επίπεδο και καμία νέα περίπτωση Έμπολα δεν έχει εντοπιστεί», δήλωσε ο υπουργός Υγείας Μπαριομούνσι ανακοινώνοντας «την επιτυχή ολοκλήρωση της αναγκαστικής 42ήμερης περιόδου επιτήρησης η οποία ξεκίνησε μετά το εξιτήριο του τελευταίου Ουγκαντέζου πολίτη, ενός ασθενούς που μολύνθηκε εντοπίως, στις 16 Ιουνίου».

Σημειώνεται, όμως, σύμφωνα με το Reuters, πως ο τελευταίος ασθενής από Έμπολα στην Ουγκάντα, ένας υπήκοος ΛΔ Κονγκό, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο στις 22 Ιουνίου, πριν από τη λήξη της περιόδου των 42 ημερών που απαιτείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας προκειμένου να κηρύξει το τέλος της πανδημίας.

Επικίνδυνη η κατάσταση στο Κονγκό

Τα θετικά νέα, δυστυχώς, δεν περιλαμβάνουν και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπου η επιδημία του Έμπολα συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς.

Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία της κυβέρνησης της χώρας, τα κρούσματα έχουν ανέλθει στα 3.200, ενώ έχουν πεθάνει από τον ιό πάνω από 1.405 άνθρωποι.