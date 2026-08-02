Θετικά νέα στον Παναθηναϊκό: Σε φουλ ρυθμό προπονήσεων ο Ντέσερς - Πότε θα είναι έτοιμος

Ευχάριστα νέα στον Παναθηναϊκό, καθώς ο Σίριλ Ντέσερς επέστρεψε σε πλήρες πρόγραμμα προπονήσεων, αφήνοντας πίσω του το σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπώρησε τους τελευταίους μήνες.

Η αποθεραπεία του διεθνούς επιθετικού εξελίχθηκε σύμφωνα με το πλάνο του ιατρικού επιτελείου και ο Τζέικομπ Νίστρουπ μπορεί πλέον να τον υπολογίζει ξανά στις προπονήσεις της ομάδας.

Πότε αναμένεται η επιστροφή του

Ο Ντέσερς ακολούθησε ειδικό πρόγραμμα θεραπειών και ενδυνάμωσης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, πριν ενσωματωθεί στην προετοιμασία των «πράσινων». Πλέον έχει μπει σε κανονικούς ρυθμούς και μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση.

Το πλάνο του τεχνικού επιτελείου προβλέπει πως ο 30χρονος φορ θα είναι διαθέσιμος για τα playoffs του Conference League, εφόσον ο Παναθηναϊκός ξεπεράσει το εμπόδιο της ΤΣΣΚΑ 1948 και εξασφαλίσει την πρόκρισή του.

Ο Ντέσερς αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι, όμως οι συνεχόμενοι τραυματισμοί δεν του επέτρεψαν να προσφέρει τα αναμενόμενα. Πρόλαβε να καταγράψει 15 συμμετοχές με τη φανέλα του «τριφυλλιού», σημειώνοντας τέσσερα γκολ, πριν τεθεί νοκ άουτ.

Στα τέλη Μαρτίου υποβλήθηκε σε επέμβαση για αποκατάσταση τραυματισμού στον τένοντα, με στόχο να αποφευχθεί οποιαδήποτε υποτροπή, χάνοντας το υπόλοιπο της περασμένης αγωνιστικής περιόδου. Η επιστροφή του στις προπονήσεις αποτελεί σημαντική ενίσχυση για τον Παναθηναϊκό ενόψει της συνέχειας.