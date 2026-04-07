«Θετικά» σημάδια από τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ- Ιράν βλέπει Αμερικανός αξιωματούχος

Σε κρίσιμη καμπή βρίσκονται οι διπλωματικές διεργασίες στη Μέση Ανατολή με φόντο την αυξανόμενη ένταση και τις προσπάθειες αποφυγής μιας περεταίρω κλιμάκωσης της κατάστασης στην περιοχή.

Ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε άμεση επαφή με το Ιράν, χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες «θετικές» και αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να υπάρξει σημαντική πρόοδος ακόμη και εντός της ημέρας, ενώ απομένουν περίπου δέκα ώρες έως τη λήξη του τελεσιγράφου του Ντόναλντ Τραμπ.

Τα σχόλια αυτά αποπνέουν συγκρατημένη αισιοδοξία, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά κενά στις ευρύτερες διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, οι συνεχιζόμενες συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός είναι μέχρι στιγμής «θετικές», ωστόσο παραμένει αβέβαιο εάν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία εγκαίρως, ώστε να τηρηθεί η προθεσμία που έχει θέσει ο Τραμπ.

Μιλώντας στο Fox News την Τρίτη 7 Απριλίου, ο αξιωματούχος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Βρισκόμαστε σε άμεση επαφή με το Ιράν. Απολύτως. Οι συνομιλίες ήταν θετικές. Αν είμαστε τυχεροί, ίσως έχουμε αποτέλεσμα μέχρι το τέλος της ημέρας».

Ο Τραμπ έχει θέσει προθεσμία στο Ιράν να αποδεχθεί μια συμφωνία, η οποία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει το άνοιγμα του Στενό του Ορμούζ. Σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν συμμορφωθεί, έχει προειδοποιήσει ότι θα προχωρήσει σε δραστική κλιμάκωση της σύγκρουσης, στοχεύοντας ενεργειακές εγκαταστάσεις και υποδομές μεταφορών της χώρας.

Τραμπ: Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε

Ευθείες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, με μήνυμά του στο Truth Social:

«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε και δεν θα επιστρέψει ποτέ. Δεν θέλω να συμβεί, αλλά πιθανότατα θα συμβεί. Ωστόσο, τώρα που έχουμε πλήρη και ολική Αλλαγή Καθεστώτος, όπου επικρατούν διαφορετικά, πιο έξυπνα και λιγότερο ριζοσπαστικοποιημένα μυαλά, ίσως κάτι επαναστατικά υπέροχο μπορεί να συμβεί, ΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ; Θα το μάθουμε απόψε, μια από τις πιο σημαντικές στιγμές στη μακρά και περίπλοκη ιστορία του κόσμου. 47 χρόνια εκβιασμού, διαφθοράς και θανάτου θα τελειώσουν επιτέλους. Ο Θεός να ευλογεί τον Μεγάλο Λαό του Ιράν!», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Πρόκειται για μια δραματική επιδείνωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, λίγες ώρες πριν εκπνεύσει το τελεσίγραφο της Ουάσιγκτον Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ απειλεί με εκτεταμένους βομβαρδισμούς σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων.