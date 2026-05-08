Θετικές ήταν οι επιδόσεις της Eurobank το Α' τρίμηνο 2026

Τα συνολικά καθαρά κέρδη της Eurobank στο α' τρίμηνο 2026 ανήλθαν σε 331 εκατ ευρώ και συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το κόστος εθελούσιας εξόδου ύψους €35 εκατ. στην Eurobank Ltd και κέρδος €19 εκατ. από μη-συνεχιζόμενες δραστηριότητες. Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 4,0% σε 664 εκατ. ευρώ. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου υποχώρησε κατά 7 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση σε 2,46%, αντικατοπτρίζοντας κυρίως την μείωση των επιτοκίων από την ΕΚΤ.

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 19,9% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €203 εκατ., κυρίως λόγω των εσόδων από Χορηγήσεις Δανείων και της Διαχείρισης Περιουσίας και των εσόδων από ασφαλιστικές δραστηριότητες μετά την απόκτηση των ασφαλιστικών θυγατρικών ERB στην Κύπρο το Β’ τρίμηνο 2025, και αντιστοιχούσαν σε 75 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού. Τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 7,4% σε €866 εκατ., και τα συνολικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 6,1% σε ετήσια βάση σε €877 εκατ. Τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 7,8% σε €460 εκατ. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €351 εκατ., αυξημένα κατά 0,7% σε ετήσια βάση.

Tα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη των δραστηριοτήτων εκτός Ελλάδος μειώθηκαν σε ετήσια βάση κατά 10,4% σε 165 εκατ. και συνεισέφεραν 47,0% στη κερδοφορία του Ομίλου. Ειδικότερα, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη στην Κύπρο μειώθηκαν κατά 14,7% σε ετήσια βάση σε €103 εκατ. και στη Βουλγαρία αυξήθηκαν κατά 2,2% σε ετήσια βάση σε €65 εκατ. Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) διαμορφώθηκε σε 2,6% και η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις ανήλθε σε 94,1% στις 31 Μαρτίου 2026. Η κεφαλαιακή επάρκεια διατηρήθηκε σε ισχυρά επίπεδα, με τον δείκτη συνολικής επάρκειας (CAD) και τον δείκτη κοινών μετοχών CET1 να διαμορφώνονται σε 20,4% και 15,4% αντίστοιχα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας κ. Καραβίας δήλωσε: «Παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις, η Eurobank συνεχίζει την οργανική της ανάπτυξη και την επίτευξη υψηλών επιδόσεων. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, η πιστωτική επέκταση παρέμεινε ισχυρή σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιούμαστε, με τις χορηγήσεις να αυξάνονται κατά €1,1δις ή 10% σε ετήσια βάση. Στην Ελλάδα, τα δάνεια προς επιχειρήσεις σημείωσαν σημαντική άνοδο χρηματοδοτώντας επενδύσεις, ενώ η στεγαστική πίστη παρουσιάζει σημάδια σταδιακής ανάκαμψης. Ταυτόχρονα, τα υπό διαχείριση κεφάλαια ενισχύθηκαν κατά 26% σε ετήσια βάση. Οι δραστηριότητες Ελλάδος συνεισέφεραν περίπου το ήμισυ των κερδών του Ομίλου. Η Eurobank κατέγραψε τις παραπάνω επιδόσεις, παρά τις αναταράξεις λόγω των εξελίξεων στην περιοχή του Κόλπου.»