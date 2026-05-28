Θετική έκθεση του ΔΝΤ για την Ελλάδα: «Ανθεκτική η οικονομία παρά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή»

Θετική εικόνα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας σκιαγραφεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεση που δημοσιοποίησε μετά τη διαβούλευση του άρθρου 4, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα κατάφερε να απορροφήσει τους κραδασμούς από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, διατηρώντας ισχυρή δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Σύμφωνα με την έκθεση του ΔΝΤ, οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Next Generation EU) λειτουργούν ως «ανάχωμα» απέναντι στις διεθνείς πιέσεις, στηρίζοντας την αναπτυξιακή δυναμική της χώρας.

Το Ταμείο προβλέπει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας θα διαμορφωθεί στο 1,8% το 2026, παρά το ενεργειακό σοκ και τις επιπτώσεις που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή στην ευρωπαϊκή οικονομία και τη διεθνή ζήτηση.

Το «στοίχημα» της ανάπτυξης και οι κίνδυνοι

Το ΔΝΤ αναγνωρίζει ότι η άνοδος των τιμών στην ενέργεια και η επιβράδυνση της εξωτερικής ζήτησης αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά την ιδιωτική κατανάλωση και τον τουρισμό, ωστόσο εκτιμά ότι οι δημόσιες επενδύσεις και τα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών θα λειτουργήσουν αντισταθμιστικά.

Μεσοπρόθεσμα, η ανάπτυξη προβλέπεται να κινηθεί στο 1,5%, με το Ταμείο να κρούει «καμπανάκι» για τις δημογραφικές πιέσεις, τη χαμηλή συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό και την αργή αύξηση της παραγωγικότητας.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι οι κίνδυνοι παραμένουν κυρίως καθοδικοί, λόγω της πιθανότητας παρατεταμένης γεωπολιτικής κρίσης, νέας ενεργειακής αναταραχής και περαιτέρω κατακερματισμού του παγκόσμιου εμπορίου.

«Όπλο» κατά της κρίσης η μείωση της φοροδιαφυγής

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, οι οποίες – σύμφωνα με το ΔΝΤ – διεύρυναν τη φορολογική βάση και περιόρισαν την παραοικονομία.

Το αποτέλεσμα, όπως σημειώνεται, ήταν να δημιουργηθεί δημοσιονομικός χώρος για μέτρα στήριξης των νοικοκυριών, χωρίς να εκτροχιαστεί η πορεία αποκλιμάκωσης του δημόσιου χρέους.

Οι εκτελεστικοί διευθυντές του Ταμείου επαίνεσαν τη «πολύ ισχυρή δημοσιονομική απόδοση» της Ελλάδας, τονίζοντας ότι η διατήρηση πρωτογενών πλεονασμάτων και η πλήρης αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων θα συμβάλουν περαιτέρω στη μείωση του χρέους και στη διατήρηση της ανάπτυξης.

Ανθεκτικές οι τράπεζες παρά τις διεθνείς πιέσεις

Το ΔΝΤ εμφανίζεται καθησυχαστικό και για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, επισημαίνοντας ότι οι συστημικοί κίνδυνοι παραμένουν διαχειρίσιμοι, ακόμη και μετά τις αναταράξεις που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Η Αξιολόγηση Σταθερότητας του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος (FSAP) για το 2026 – η πρώτη από το 2006 – καταγράφει ότι οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζουν ανθεκτικότητα στα stress tests.

Ωστόσο, το Ταμείο συστήνει στενή παρακολούθηση των μεγάλων εταιρικών εκθέσεων, επιτάχυνση της διαχείρισης των παλαιών «κόκκινων» δανείων εκτός τραπεζικού συστήματος και ενίσχυση του πλαισίου αντιμετώπισης πιθανών κρίσεων.

Τι ζητά το ΔΝΤ

Το Ταμείο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη συνέχισης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, προκειμένου η ελληνική οικονομία να πετύχει υψηλότερη και πιο βιώσιμη ανάπτυξη.

Στις βασικές συστάσεις περιλαμβάνονται:

Επιτάχυνση της ψηφιακής μεταρρύθμισης

Μείωση γραφειοκρατικών και διοικητικών βαρών

Ενίσχυση του ανταγωνισμού

Αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας

Βελτίωση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού

Παράλληλα, οι διευθυντές του ΔΝΤ σημειώνουν ότι η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς της ΕΕ θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω την παραγωγικότητα και την οικονομική ανθεκτικότητα της χώρας.

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται και στο στεγαστικό ζήτημα, με το Ταμείο να προτείνει πολιτικές που θα αυξήσουν αποτελεσματικότερα την προσφορά κατοικιών και θα βελτιώσουν την προσιτότητα της στέγασης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ