Θετικό το κλίμα στις συζητήσεις Ρωσίας-Ουκρανίας: «Στα σκαριά» συνάντηση Ζελένσκι με Πούτιν

Ο επόμενος γύρος των συνομιλιών ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία, με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, προγραμματίζεται για την ερχόμενη Κυριακή (1/2) στο Αμπού Ντάμπι, σύμφωνα με δηλώσεις Αμερικανού αξιωματούχου που επικαλείται το Reuters.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, μιλώντας σε δημοσιογράφους υπό τον όρο της ανωνυμίας, οι διήμερες επαφές που πραγματοποιήθηκαν χθες και σήμερα ολοκληρώθηκαν χωρίς την επίτευξη συμφωνίας, ωστόσο καταγράφηκε ουσιαστική πρόοδος. «Υπήρξε έντονος αμοιβαίος σεβασμός στην αίθουσα, καθώς και από τις δύο πλευρές υπήρχε πραγματική διάθεση αναζήτησης λύσεων», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος πρόσθεσε ότι οι συνομιλίες έχουν πλέον εισέλθει σε «ουσιαστικές λεπτομέρειες» και εξέφρασε την εκτίμηση πως η συνάντηση της Κυριακής μπορεί να συμβάλει στην προώθηση μιας συμφωνίας προς τελική έγκριση.

«Δεν είναι μακριά μία συνάντηση Ζελένσκι-Πούτιν»

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης σε ανώτατο επίπεδο, εκτιμώντας ότι μια απευθείας συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι «δεν είναι πολύ μακριά», υπό την προϋπόθεση ότι θα προηγηθούν επιπλέον γύροι διαβουλεύσεων.

«Πολλά πράγματα συζητήθηκαν και είναι σημαντικό το γεγονός ότι οι συνομιλίες ήταν εποικοδομητικές», δήλωσε από την πλευρά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέσω Twitter, προσθέτοντας ότι «νέες συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν ενδεχομένως ήδη από την ερχόμενη εβδομάδα», καθώς στο Αμπού Ντάμπι ολοκληρώθηκαν σήμερα δύο ημέρες συνομιλιών μεταξύ αντιπροσωπειών της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ.

Our delegation delivered a report; the meetings in the UAE have concluded. And this was the first format of this kind in quite some time: two days of trilateral meetings. A lot was discussed, and it is important that the conversations were constructive.



The negotiations also… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 24, 2026

Ανοιχτή στον διάλογο δηλώνει η Μόσχα

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών το Σάββατο, σχολιάζοντας τις προοπτικές για περαιτέρω συνομιλίες με τις ουκρανικές αντιπροσωπείες στην Κωνσταντινούπολη, δήλωσε ότι η Μόσχα παραμένει ανοιχτή στη συνέχιση του διαλόγου, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης των ΗΑΕ δήλωσε ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στο Αμπού Ντάμπι επικεντρώθηκαν στα «εξαιρετικά στοιχεία» του πλαισίου ειρήνης που πρότειναν οι ΗΠΑ. Ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι οι συνομιλίες περιελάμβαναν «άμεση συμμετοχή» αξιωματούχων και από τις δύο χώρες και διεξήχθησαν σε «εποικοδομητική και θετική ατμόσφαιρα».