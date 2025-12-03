Εξελίξεις με το τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα: Θετικός και σε κοκαΐνη ο 29χρονος οδηγός

Θετικός σε κοκαΐνη βρέθηκε ο 29χρονος οδηγός που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα. Μετά τις τοξικολογικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε στο νοσοκομείο, διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας βρισκόταν υπό την επήρεια κοκαΐνης όταν παρέσυρε με το όχημά του τέσσερα άτομα, οδηγώντας στον θάνατο τον 24χρονο Σωτήρη, τραυματίζοντας σοβαρά τη φίλη του και τραυματίζοντας επίσης τη μητέρα και την αδελφή του άτυχου νέου.

Ο 29χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025 στις 12.00 στον ανακριτή, καθώς αντιμετωπίζει κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος.

Αυτή πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που ο 29χρονος έχει προβλήματα με τον Νόμο, καθώς και το 2020, όταν είχε προκαλέσει ξανά τροχαίο με τραυματίες, είχε βρεθεί θετικός σε χρήση κάνναβης.

Είχε καταναλώσει και αλκοόλ

Στο μεταξύ, ο 29χρονος οδηγός βρέθηκε να έχει καταναλώσει και αλκοόλ και συγκεκριμένα 0,63 μικρογραμμάρια ανά λίτρο αίματος (0,63 mg/L) στις αιματολογικές εξετάσεις που υποβλήθηκε.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας το όριο για το αλκοόλ στις αιματολογικές εξετάσεις είναι στα 0,50 γραμμάρια/λίτρο αίματος.

Την ίδια ώρα, καμία εξήγηση δεν έχει δώσει ο 29χρονος οδηγός για το τι συνέβη στο τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 24χρονου και τον βαρύ τραυματισμό της 21χρονης φίλης του.