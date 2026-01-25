Με αφορμή το trend #10yearchallenge που κυκλοφορεί από την αρχή του έτους στα social και που συγκρίνει το τότε με το τώρα, έρχεται ξανά στο προσκήνιο μια χρονιά ορόσημο. Το 2016 άφησε το αποτύπωμά του αδιαμφισβήτητα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό με τα γεγονότα να διαδέχονται το ένα το άλλο καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Στο εσωτερικό, η προσφυγική κρίση και η δημοσιονομική λιτότητα βρέθηκαν στην κορυφή της επικαιρότητας. Στην Ευρώπη, το βρετανικό δημοψήφισμα υπέρ του Brexit άνοιξε έναν κύκλο αβεβαιότητας για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών άλλαξε τους όρους του πολιτικού παιχνιδιού και επηρέασε τις διεθνείς ισορροπίες.

Στη showbiz, οι θάνατοι διάσημων τραγουδιστών και ηθοποιών προκάλεσαν σοκ, μεταξύ αυτών ο Ντέιβιντ Μπόουι, ο Τζωρτζ Μάικλ ενώ στην Ελλάδα σπουδαίοι ηθοποιοί όπως ο Γιάννης Βόγλης και ο Ανδρέας Μπάρκουλης αλλά και ο λαϊκός τραγουδιστής Παντελής Παντελίδης πέρασαν στην αιωνιότητα.

Προσπαθήσαμε να κάνουμε μια αναδρομή στα πιο σημαντικά γεγονότα που μας απασχόλησαν εκείνη τη χρονιά.

Ελλάδα

Το 2016 βρίσκει τον ΣΥΡΙΖΑ να συμπληρώνει έναν χρόνο στην εξουσία, σε ένα περιβάλλον έντονης πολιτικής και κοινωνικής πίεσης. Η κυβέρνηση καλείται να διαχειριστεί κρίσιμα ζητήματα, με κυρίαρχα το προσφυγικό και τις διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς για το μνημόνιο και τη δημοσιονομική κρίση.

Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας πραγματοποιεί αλλεπάλληλα ταξίδια στο εξωτερικό, επιδιώκοντας διεθνείς συμμαχίες και επενδύσεις, με επισκέψεις σε Κίνα, Ιράν, Γερμανία και Κούβα. Παράλληλα, στο εσωτερικό αυξάνεται η πολιτική αντιπαράθεση, ενώ η κοινωνία παραμένει κουρασμένη από τα συνεχή μέτρα λιτότητας.

Προσφυγικό και η εκκένωση της Ειδομένης

Eurokinissi

Το προσφυγικό ζήτημα κυριαρχεί στην ελληνική επικαιρότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του 2016. Χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες εγκλωβίζονται στη χώρα μετά το κλείσιμο των βαλκανικών συνόρων, με την Ειδομένη να εξελίσσεται σε σύμβολο της ανθρωπιστικής κρίσης.

Τον Μάιο, πραγματοποιείται η επιχείρηση εκκένωσης του άτυπου καταυλισμού, με τη μεταφορά των προσφύγων σε οργανωμένες δομές φιλοξενίας στη βόρεια Ελλάδα. Οι εικόνες κάνουν τον γύρο του κόσμου, προκαλώντας συγκίνηση αλλά και έντονο προβληματισμό για τη διαχείριση της κρίσης.

Αξιολόγηση

Eurokinissi

Για ακόμη μία χρονιά, η ελληνική οικονομία βρίσκεται στη δίνη της αξιολόγησης και των διαπραγματεύσεων με τους δανειστές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΔΝΤ διαφωνούν ανοιχτά για τη βιωσιμότητα του χρέους, ενώ η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ καλείται να περάσει νέα επώδυνα μέτρα.

Περικοπές, φορολογικά βάρη και μεταρρυθμίσεις επιβαρύνουν περαιτέρω την κοινωνία με το Grexit να γίνεται εκείνη την εποχή trend. Η χρονιά κλείνει με αβεβαιότητα, μετά το διάγγελμα Τσίπρα για παροχές σε χαμηλοσυνταξιούχους και νησιά που πλήττονται από το προσφυγικό, οδηγώντας στο «πάγωμα» των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος.

Tηλεοπτικές άδειες

Η διαδικασία αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθμών αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα γεγονότα του 2016. Οι υποψήφιοι καναλάρχες κλείνονται στο κτίριο της Γενικής Γραμματείας Τύπου, με ολόκληρη τη χώρα να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις εξελίξεις.

Η κυβέρνηση διακηρύσσει ότι επιχειρεί να βάλει τάξη στο τηλεοπτικό τοπίο, προκρίνοντας τέσσερις άδειες. Ωστόσο, λίγο αργότερα το Συμβούλιο της Επικρατείας κρίνει τη διαδικασία αντισυνταγματική, γεγονός που ερμηνεύεται ως μια από τις μεγαλύτερες πολιτικές ήττες της κυβέρνησης.

Εκλογή Κυριάκου Μητσοτάκη στην προεδρία της ΝΔ

Eurokinissi

Το 2016 σηματοδοτεί και την αλλαγή ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία, με την εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην προεδρία του κόμματος τον Ιανουάριο. Η ανάδειξή του φέρνει νέο πολιτικό αφήγημα και αναδιάρθρωση του κόμματος, που μετακομίζει από τη λεωφόρο Συγγρού στην οδό Πειραιώς.

Από τα μέσα της χρονιάς και έπειτα, ο νέος πρόεδρος της ΝΔ θέτει με ένταση ζήτημα πολιτικής αλλαγής, ζητώντας την παραίτηση της κυβέρνησης και την προκήρυξη πρόωρων εκλογών, ανεβάζοντας αισθητά τους πολιτικούς τόνους.

Πάπας Φραγκίσκος, Πούτιν και Ομπάμα στην Ελλάδα

Eurokinissi

Το 2016 η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο σημαντικών διεθνών επισκέψεων. Τον Απρίλιο, ο Πάπας Φραγκίσκος φτάνει στη Μυτιλήνη μαζί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη και τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, στέλνοντας ισχυρό μήνυμα ανθρωπιάς για το προσφυγικό.

Eurokinissi

Τον Μάιο ακολουθεί η επίσκεψη του Βλαντιμίρ Πούτιν, με έμφαση στις οικονομικές και επενδυτικές σχέσεις. Τον Νοέμβριο, ο Μπαράκ Ομπάμα επισκέπτεται την Αθήνα, σε μια συμβολική κίνηση στήριξης της Ελλάδας εν μέσω οικονομικής κρίσης.

7 μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο

Eurokinissi

Μέσα σε μια δύσκολη χρονιά, ο ελληνικός αθλητισμός προσφέρει στιγμές υπερηφάνειας. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο, η Ελλάδα κατακτά επτά μετάλλια: τρία χρυσά, ένα ασημένιο και τρία χάλκινα σημειώνοντας μία από τις πιο επιτυχημένες παρουσίες της.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας, η Άννα Κορακάκη, ο Σπύρος Γιαννιώτης, η Κατερίνα Στεφανίδη, καθώς και οι Τάκης Μάντης και Παύλος Καγιαλής γράφουν ιστορία με τις επιδόσεις τους.

Το πρώτο ελληνικό Πούλιτζερ

Ιστορική στιγμή για την ελληνική δημοσιογραφία αποτελεί και η απονομή του βραβείου Πούλιτζερ στο πρακτορείο Reuters και στην ομάδα των Ελλήνων φωτορεπόρτερ. Ο Γιάννης Μπεχράκης, μαζί με τους Άλκη Κωνσταντινίδη και Αλέξανδρο Αβραμίδη, βραβεύονται για την καθηλωτική κάλυψη της προσφυγικής κρίσης.

Οι εικόνες τους αποτυπώνουν με ωμό αλλά ανθρώπινο τρόπο τον πόνο, την αγωνία και την ελπίδα χιλιάδων ανθρώπων. Όπως δήλωσε ο Μπεχράκης, η βράβευση έδειξε ότι

Δείξαμε στον κόσμο τι συμβαίνει και ο κόσμος ενδιαφέρθηκε. Δείχνει πως η ανθρωπότητα παραμένει ζωντανή.

Ήρθε το Netflix

Unsplash

Το Netflix έκανε την επίσημη είσοδό του στην ελληνική αγορά τον Ιανουάριο του 2016, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο που καταναλώνουμε οπτικοακουστικό περιεχόμενο.

Αν και αρχικά η βιβλιοθήκη του ήταν περιορισμένη και στερούνταν ελληνικών υποτίτλων, σήμερα ένα από τα βασικά μέσα ψυχαγωγίας για χιλιάδες νοικοκυριά στην προσφέροντας από χολιγουντιανές παραγωγές μέχρι το διεθνώς αναγνωρισμένο «Maestro» του Παπακαλιάτη και τις «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη.

Παρά τις πρόσφατες αυξήσεις στις τιμές και τους περιορισμούς στην κοινή χρήση κωδικών, παραμένει ο ηγέτης του streaming.

Φρενίτιδα με το Pokémon Go!

Unsplash

Το 2016 ήταν η χρονιά που η Ελλάδα (και ολόκληρος ο πλανήτης) έζησε μια πρωτοφανή «τρέλα» με το Pokémon GO. Το παιχνίδι κυκλοφόρησε επίσημα στη χώρα μας στις 16 Ιουλίου 2016, λίγες μέρες μετά το λανσάρισμα σε ΗΠΑ και Αυστραλία.

Το Σύνταγμα, ο Εθνικός Κήπος, η Νέα Παραλία στη Θεσσαλονίκη ακόμη και στη Λάρισα γέμισαν ξαφνικά με εκατοντάδες ανθρώπους όλων των ηλικιών που περπατούσαν με ένα κινητό και το power bank στο χέρι ψάχνοντας μανιωδώς να γίνουν Ash στη θέση του Ash.

Τα τοπικά αξιοθέατα, από αγάλματα μέχρι μικρές εκκλησίες, έγιναν σημεία συνάντησης. Πολλοί ανακάλυψαν γωνιές της πόλης τους που δεν είχαν προσέξει ποτέ.

Θάνατοι διασημοτήτων

Eurokinissi

Το 2016 αφήνει πίσω του και σημαντικές απώλειες στον ελληνικό δημόσιο βίο και τον πολιτισμό. Φεύγουν από τη ζωή πολιτικές και πνευματικές προσωπικότητες, όπως ο Κωστής Στεφανόπουλος, καθώς και σπουδαίοι καλλιτέχνες.

Η Ελλάδα θρηνεί τις απώλειες των ηθοποιών Γιάννη Βόγλη, Πέτρου Φυσσούν και Ανδρέα Μπάρκουλη αλλά και του σκηνοθέτη Κώστα Κουτσομύτη. Όλοι τους άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στον ελληνικό και διεθνή κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί και η απώλεια του λαϊκού τραγουδιστή Παντελή Παντελίδη, ο οποίος σε ηλικία μόλις 32 ετών χάνει τη ζωή του σε σφοδρό τροχαίο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Πλήθος κόσμου έσπευσε να αποχαιρετήσει το ανερχόμενο αστέρι του ελληνικού πενταγράμμου ενώ μέχρι σήμερα οι επιτυχίες του ακούγονται σε όλα τα ραδιόφωνα.

Διεθνής επικαιρότητα

Τρομοκρατικές επιθέσεις σε Βρυξέλλες - Νίκαια -Βερολίνο

Το 2016 σημαδεύεται από αιματηρές τρομοκρατικές επιθέσεις στην καρδιά της Ευρώπης. Βρυξέλλες, Νίκαια και Βερολίνο γίνονται στόχος τζιχαντιστών, με εκατοντάδες νεκρούς και τραυματίες. Συνολικά από τα τέλη του 2015 έως τα τέλη του 2016, τουλάχιστον 400 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε βομβιστικές επιθέσεις.

Η κατάσταση αυτή αποκαλύπτει την ευαλωτότητα των ευρωπαϊκών κρατών και εντείνει το αίσθημα φόβου και ανασφάλειας στους πολίτες.

Παράλληλα, ανοίγει έντονη συζήτηση για την ασφάλεια, τη μετανάστευση και την ενσωμάτωση, αλλά και για την ισορροπία ανάμεσα στην προστασία και τις ατομικές ελευθερίες.

Για πρώτη φορά πρόεδρος των ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ

Η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ προκαλεί παγκόσμιο σοκ. Κόντρα σε δημοσκοπήσεις και προβλέψεις, ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος επικρατεί στις εκλογές της 8ης Νοεμβρίου 2016 και γίνεται ο 45ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η ρητορική του, οι θέσεις του για τη μετανάστευση, το εμπόριο και τη διεθνή πολιτική, γεννούν γενικευμένη ανησυχία ωστόσο για σε ορισμένους προσδοκίες για αλλαγή.

Από τις 20 Ιανουαρίου 2017, ο Τραμπ αναλαμβάνει επίσημα τα καθήκοντά του, ανοίγοντας ένα νέο, κεφάλαιο στη διεθνή πολιτική σκηνή. 8 χρόνια, τον Νοέμβριο 2024, μετά επανεξελέγη πρόεδρος διαδεχόμενος τον Τζο Μπάιντεν

Brexit

Το βρετανικό δημοψήφισμα της 23ης Ιουνίου 2016 αποτελεί σημείο καμπής για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με ποσοστό 51,9%, οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου ψηφίζουν υπέρ της εξόδου από την ΕΕ, διαψεύδοντας τις περισσότερες προβλέψεις.

Η απόφαση προκαλεί πολιτικό και οικονομικό σεισμό, τόσο στη Βρετανία όσο και στην Ευρώπη. Την επόμενη ημέρα, ο Ντέιβιντ Κάμερον ανακοινώνει την παραίτησή του, με την Τερέσα Μέι να αναλαμβάνει την πρωθυπουργία και τη δύσκολη αποστολή υλοποίησης του Brexit.

Αποτυχημένο πραξικόπημα στην Τουρκία

Τον Ιούλιο του 2016, η Τουρκία συγκλονίζεται από την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος κατά της κυβέρνησης Ερντογάν. Τα γεγονότα αφήνουν πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς και τραυματίες, ενώ η χώρα εισέρχεται σε μια περίοδο έντονης καταστολής.

Η τουρκική κυβέρνηση προχωρά σε μαζικές εκκαθαρίσεις σε στρατό, δικαιοσύνη και δημόσιο τομέα, με δεκάδες χιλιάδες συλλήψεις. Οι διεθνείς οργανισμοί εκφράζουν ανησυχία για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ οι επιπτώσεις γίνονται αισθητές μέχρι και σήμερα.

Η σφαγή στο Χαλέπι

Το τέλος του 2016 σημαδεύτηκε εξίσου όμως από την πολιορκία και την πτώση του Χαλεπίου, ένα από τα πιο καθοριστικά γεγονότα του συριακού εμφυλίου.

Η ανακατάληψη της πόλης από τις δυνάμεις του καθεστώτος Άσαντ τον Δεκέμβριο, με τη στήριξη της Ρωσίας και του Ιράν, προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές και μεγάλες απώλειες αμάχων, ενώ χιλιάδες κάτοικοι προσπαθούσαν να διαφύγουν υπό ακραίες συνθήκες.

Οι εικόνες του βομβαρδισμένου Χαλεπίου συγκλόνισαν τη διεθνή κοινότητα και αναζωπύρωσαν τη συζήτηση για ανθρωπιστική βοήθεια, προσφυγικά κύματα και γεωπολιτική ισορροπία στη Μέση Ανατολή. Το γεγονός αποτέλεσε σημείο καμπής στον πόλεμο της Συρίας και επηρέασε άμεσα την Ευρώπη μέσω του προσφυγικού.

Panama Papers (Τα έγγραφα του Παναμά)

Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες δημοσιογραφικές αποκαλύψεις όλων των εποχών.

Τον Απρίλιο του 2016, η διαρροή 11,5 εκατομμυρίων εγγράφων από τη δικηγορική εταιρεία Mossack Fonseca στον Παναμά προκάλεσε τον μεγαλύτερο οικονομικό «πονοκέφαλο» της δεκαετίας. Τα Panama Papers αποκάλυψαν ένα δαιδαλώδες παγκόσμιο δίκτυο υπεράκτιων (offshore) εταιρειών, μέσω των οποίων η παγκόσμια ελίτ (πολιτικοί ηγέτες, δισεκατομμυριούχοι και διασημότητες) έκρυβε πλούτο, απέφευγε φόρους ή ξέπλενε χρήμα.

Το σκάνδαλο οδήγησε σε πτώσεις κυβερνήσεων, όπως στην Ισλανδία και το Πακιστάν, ενώ εξέθεσε στενούς συνεργάτες του Πούτιν, τον Ντέιβιντ Κάμερον και αστέρες όπως ο Λιονέλ Μέσι. Στην Ελλάδα, η είδηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς η χώρα βρισκόταν σε βαθιά λιτότητα, ενώ στις λίστες περιλαμβάνονταν εκατοντάδες ελληνικά ονόματα.

Πέρα από τα νομικά ζητήματα, τα Panama Papers αποτέλεσαν σημείο καμπής για την παγκόσμια διαφάνεια, αποδεικνύοντας πώς το χρηματοπιστωτικό σύστημα ευνοεί τους ισχυρούς, εντείνοντας το αίσθημα κοινωνικής αδικίας που χαρακτήρισε ολόκληρο το 2016.

Θάνατοι

Το 2016 έμεινε στην ιστορία ως η χρονιά με τις μεγαλύτερες απώλειες προσωπικοτήτων που άφησαν πίσω τους ένα τεράστιο έργο τόσο σε πολιτικό όσο και σε καλλιτεχνικό επίπεδο.



Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Μπούτρος Μπούτρος Γκάλι, ο θρύλος της πυγμαχίας Μοχάμεντ Αλί, ο σκηνοθέτης, ηθοποιός και λογοτέχνης Ντάριο Φο, η θρυλική ηθοποιός Ζαζά Γκαμπόρ, η ηθοποιός Κάρι Φίσερ, ο ηθοποιός Άλαν Ρίκμαν, η σχεδιάστρια μόδας Σόνια Ρίκελ, ο γνωστός ποδοσφαιριστής Γιόχαν Κροϊφ είναι ελάχιστα από τα ονόματα που αποχαιρετήσαμε αυτή τη χρονιά.

Φιντέλ Κάστρο

Ο Φιντέλ Κάστρο πεθαίνει σε ηλικία 90 ετών, κλείνοντας οριστικά ένα ιστορικό κεφάλαιο για την Κούβα έπειτα από σχεδόν μισό αιώνα στην εξουσία. Υπήρξε ηγετική μορφή της κουβανικής επανάστασης του 1959 και ένα από τα εμβληματικότερα πρόσωπα του Ψυχρού Πολέμου, σε διαρκή αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία δυτικών ηγετών, αλλά με τη συμμετοχή συμμάχων και λαϊκών συγκεντρώσεων. Για άλλους υπήρξε σύμβολο αντίστασης και ανεξαρτησίας, για άλλους αυταρχικός ηγέτης. Σε κάθε περίπτωση, το όνομά του έχει περάσει ανεξίτηλα στην παγκόσμια ιστορία.

Ουμπέρτο Έκο

Ο Ουμπέρτο Έκο, ο «τελευταίος των πανεπιστημόνων», απεβίωσε στις 19 Φεβρουαρίου 2016 στο Μιλάνο, σε ηλικία 84 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα κενό στην παγκόσμια λογοτεχνία. Ο Ιταλός σημειολόγος, φιλόσοφος και συγγραφέας υπήρξε μια σπάνια διάνοια που κατάφερε να γεφυρώσει την ακαδημαϊκή αυστηρότητα με τη λαϊκή κουλτούρα. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε παγκόσμια συγκίνηση.

Εμβληματικά του έργα είναι μεταξύ άλλων τα βιβλία «Όνομα του Ρόδου», «Το εκκρεμές του Φουκώ», «Το Κοιμητήριο της Πράγας». Μια από τις πιο γνωστές του φράσεις που σήμερα είναι πιο επίκαιρη από ποτέ είναι η εξής:

Σήμερα μόνο οι ηλίθιοι κάνουν δικτατορίες με τανκς, από τη στιγμή που υπάρχει η τηλεόραση

Μπόουι - Πρινς - Κοέν - Τζορτζ Μάικλ

Το 2016 χαρακτηρίζεται ως μια από τις πιο «μαύρες» χρονιές για την παγκόσμια τέχνη. Διάσημοι τραγουδιστές και ηθοποιοί άφησαν την τελευταία τους πνοή και οι απώλειές τους προκάλεσαν παγκόσμια συγκίνηση. Η χρονιά αυτή σημαδεύτηκε από τον θάνατο καλλιτεχνικών θρύλων που διαμόρφωσαν τον ήχο, την εικόνα και την κουλτούρα του 20ού και 21ου αιώνα, αφήνοντας πίσω τους έργα που συνεχίζουν να εμπνέουν εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Ο Ντέιβιντ Μπόουι, ο οποίος πέθανε στις 10 Ιανουαρίου 2016, υπήρξε ένας από τους εμβληματικότερους ροκ καλλιτέχνες όλων των εποχών. Ο Bowie εξερεύνησε θεατρικά στοιχεία στη μουσική, δημιούργησε alter egos όπως ο Ziggy Stardust και συνέβαλε καθοριστικά στην αναμόρφωση της ροκ σκηνής.

Ο Πρινς, που έφυγε από τη ζωή στις 21 Απριλίου 2016 σε ηλικία 57 ετών, υπήρξε ένας από τους πιο καινοτόμους και πολυδιάστατους καλλιτέχνες της ποπ και funk μουσικής. Με συνθέσεις όπως το «Purple Rain» και «When Doves Cry», όχι μόνο έθεσε νέα μουσικά πρότυπα, αλλά επηρέασε την ποπ κουλτούρα και το στυλ για πολλές γενιές.

Ο Λέοναρντ Κοέν, ο Καναδός τραγουδοποιός και ποιητής, πέθανε στις 7 Νοεμβρίου 2016 σε ηλικία 82 ετών. Έγινε παγκοσμίως γνωστός για τη βαθιά, χαρακτηριστική φωνή του και τους λυρικούς, φιλοσοφικούς στίχους του, που συνδύαζαν θρησκευτικές αναφορές, μελαγχολία και στοχαστική διάθεση. Τραγούδια όπως τα «Hallelujah», «Suzanne» και «Bird on the Wire», «Famous Blue Raincoat» συνεχίζουν να συγκινούν εκατομμύρια ακροατές.

Ο Τζορτζ Μάικλ, που πέθανε ξαφνικά στις 25 Δεκεμβρίου 2016 σε ηλικία 53 ετών, υπήρξε ένας από τους πιο δημοφιλείς pop και soul τραγουδιστές των τελευταίων δεκαετιών. Αρχικά μέλος των Wham!, στη συνέχεια ακολούθησε σόλο καριέρα με επιτυχίες όπως τα «Faith», «Careless Whisper» και «Last Christmas». Η μουσική, η προσωπικότητά του και η αφοσίωσή του σε κοινωνικά ζητήματα τον κατέστησαν αγαπητό και σεβαστό σε παγκόσμιο επίπεδο.

Διαζύγιο «βόμβα» στο Χόλιγουντ

Τέλος, το 2016 απασχολεί έντονα τη διεθνή showbiz και με το διαζύγιο των «Μπραντζελίνα», δηλαδή της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ. Το πιο λαμπερό ζευγάρι του Χόλιγουντ ανακοινώνει τον χωρισμό του τον Σεπτέμβριο, προκαλώντας παγκόσμιο ενδιαφέρον.

Τα media καλύπτουν εξονυχιστικά κάθε λεπτομέρεια, από την επιμέλεια των παιδιών μέχρι τις δικαστικές διαμάχες. Η υπόθεση ολοκληρώνεται τυπικά τον Ιανουάριο του 2017, βάζοντας τέλος σε έναν από τους πιο πολυσυζητημένους γάμους της showbiz.

Ο Leo DiCaprio επιτέλους παίρνει Όσκαρ

Το 2016, ο Leonardo DiCaprio έσπασε επιτέλους την «κατάρα» των Όσκαρ. Μετά από πέντε χαμένες υποψηφιότητες και χρόνια έντονης φημολογίας στα social media, ο ηθοποιός κέρδισε το χρυσό αγαλματίδιο Α' Ανδρικού Ρόλου για την ταινία «The Revenant».

Η νίκη του αποτέλεσε το απόλυτο παγκόσμιο trend, πυροδοτώντας μια καταιγίδα από memes που πανηγύριζαν τη δικαίωσή του.

Στον ευχαριστήριο λόγο του, ο DiCaprio επέλεξε να μην σταθεί στον θρίαμβό του, αλλά να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα για την κλιματική αλλαγή, αποδεικνύοντας ότι η επιρροή του ξεπερνά τα όρια της μεγάλης οθόνης.

Εσείς πού βρισκόσασταν όταν ακούσατε για το Brexit ή ποιο από τα τραγούδια των θρύλων που χάθηκαν το 2016 σιγοτραγουδάτε ακόμα;