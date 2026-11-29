Δύσκολες ώρες για τον προπονητή του Ολυμπιακού, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Ο Ισπανός προπονητής, μερικές ώρες πριν την εκτός έδρας αναμέτρηση των «ερυθρόλευκων» με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, ενημερώθηκε για τον θάνατο του πατέρα του, Άνχελ Αλγκουαθίλ Μαρτίνεθ σε ηλικία 87 ετών.

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, ο πατέρας του προπονητή του Ολυμπιακού πέθανε στο Σαν Σεμπαστιάν, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του.

Ο Άνχελ Αλγκουαθίλ Μαρτίνεθ είχε αποκτήσει επτά παιδιά, 13 εγγόνια και τέσσερα δισέγγονα.

Ο Ισπανός τεχνικός ενημερώθηκε για τη δυσάρεστη είδηση την Πέμπτη (26/11), ωστόσο παρέμεινε στον πάγκο των «ερυθρόλευκων» για την αναμέτρηση με τη Μίλαν στο «Γ. Καραϊσκάκης», όπου ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 4-2 στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Παρά το προσωπικό του πένθος, ο Αλγκουαθίλ αναμένεται να βρίσκεται κανονικά στην τεχνική ηγεσία των Πειραιωτών και στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Άρη (29/11, 19:00) στο «Κλεάνθης Βικελίδης», για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League.