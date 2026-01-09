Θλίψη για τον θάνατο του Χρήστου Πολίτη - «Έφυγε τη Δευτέρα και τον βρήκε ο αδελφός του»

Θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών ο αγαπημένος ηθοποιός Χρήστος Πολίτης, ο εμβληματικός «Γιάγκος Δράκος» από τη σειρά του Φώσκολου «Λάμψη».

Ο θάνατός του συγκίνησε, φίλους, συναδέλφους αλλά και το φιλοθεάμον κοινό αφού η πορεία που είχε διαγράψει τόσο στο θεατρικό σανίδι όσο και στην τηλεόραση ήταν αξιοσημείωτη.

Ωστόσο, νεότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του θανάτου του είδαν το φως της δημοσιότητας το πρωί της Παρασκευής 9 Ιανουαρίου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, ο αγαπημένος ηθοποιός φαίνεται πώς πέθανε στο σπίτι του τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου και τον εντόπισε νεκρό ο αδελφός του την επόμενη ημέρα. Η σορός του αναμένεται να αποτεφρωθεί στη Ριτσώνα.

«Όταν τον βρήκαν ήταν ήδη μία μέρα νεκρός»

«Τη Δευτέρα πέθανε. Τον έψαχνε για σχεδόν μία ολόκληρη μέρα ο αδελφός του και όταν πήγαν στο σπίτι τον βρήκανε νεκρό. Προφανώς ήτανε μία μέρα νεκρός ο άνθρωπος… Έμενε μόνος του στη Νέα Σμύρνη. Χθες το μάθαμε εμείς και να πούμε απ’ τις πληροφορίες που έχουμε απ’ την οικογένεια ότι θα γίνει καύση στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας. Θα μάθουμε πότε και πού», αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Τάσος Τεργιάκης.

«Μιλάμε για τον Χρήστο Πολίτη, για έναν σεμνό εργάτη του θεάτρου, για έναν άνθρωπο που για 14 ολόκληρα χρόνια, τουλάχιστον σε εμάς που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι, στοίχειωσε ας πούμε η φωνή του, το ύφος του και το όνομά του την παιδική μας ηλικία. Τρεισήμισι χιλιάδες επεισόδια, φανταστείτε τώρα, τρεισήμισι χιλιάδες μέρες έμπαινε στα σπίτια μας ως Γιάγκος Δράκος. Εννοείται ότι τον σημάδεψε αυτός ο ρόλος αλλά όχι μόνο.

Ένας ακούραστος εργάτης του θεάτρου, έπαιξε σε πολλά σίριαλ, έπαιξε σε πάρα πολλές θεατρικές παραγωγές, έκανε αρχαίες τραγωδίες. Ένας άνθρωπος ο οποίος τα τελευταία χρόνια αποτραβήχτηκε, ήταν επιλογή του, ήταν μοναχικός, ήταν εκτός κυκλώματος όπως έλεγε ο ίδιος», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Λιάγκας πήρε τον λόγο και σχολίασε «Πάντως Τάσο μου, εμένα το γεγονός, αυτό που λένε καμιά φορά “πεθαίνεις και σε καταλαβαίνει η γειτονιά από τη βρώμα”… Το ότι είχε πεθάνει τη Δευτέρα και το πήραν χαμπάρι, συγγνώμη, μία ή δύο μέρες αργότερα… Τι σημαίνει; Που θα τον έπαιρναν κάποια στιγμή χαμπάρι τον άνθρωπο. Σημαίνει μοναξιά. Ένας άνθρωπος που βίωσε τεράστια δόξα. Τεράστια αποδοχή από τον κόσμο, τεράστια αγάπη.

Προφανώς έβγαλε και κάποια πολλά λεφτά ο άνθρωπος γιατί από ότι καταλαβαίνω δεν είχε και έξοδα, άρα κάτι του έμεινε. Το θέμα είναι, όσα πλούτη και να ‘χεις, όση δόξα και να ‘χεις, όσο και να μείνεις στο πάνθεον των αθανάτων της τηλεόρασης και του θεάτρου, το να πεθαίνεις μόνος ρε παιδιά…».

«Και δηλαδή είναι αυτό που λέμε, πέφτεις στο μπάνιο σου, χτυπάς… και δεν έχεις να πεις ένα “βοήθεια”. Κατάλαβες; Είναι τραγικό. Εμένα με στεναχωρεί και με λυπεί», πρόσθεσε ο γνωστός παρουσιαστής.