Θλίψη στην Αχαΐα: Το τελευταίο αντίο στον μικρό Ανδρέα που σκοτώθηκε πέφτοντας από μάντρα

Βυθισμένη στο πένθος είναι η Αχαΐα, μετά τον τραγικό θάνατο που βρήκε ένα αγόρι 3 ετών πέφτοντας από μάντρα, καθώς βρισκόταν στην αγκαλιά ενός 25χρονου.

Συγγενείς και αγαπημένα πρόσωπα θα αποχαιρετήσουν σήμερα Πέμπτη 13 Νοεμβρίου τον μικρό Ανδρέα. Το μικρό φέρετρο θα μεταφερθεί στις 10.30 το πρωί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στα Σπάτα Αχαΐας.

Σύμφωνα με το thebest.gr, βουβός πόνος επικρατεί στο χωριό του μικρού αγοριού. Στο μπαλκόνι του σπιτιού του, έχουν κρεμαστεί δεκάδες λευκά και μπλε μπαλόνια -τα αγαπημένα του χρώματα- συμβολίζοντας έτσι τον τρυφερό αποχαιρετισμό των αγαπημένων του.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το τραγικό περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Τρίτης 11 Νοεμβρίου στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Σπάτων, με τα ακριβή αίτια της πτώσης από τον μαντρότοιχο 2 μέτρων να μην έχουν μέχρι στιγμής διευκρινιστεί.

Το αγοράκι βρισκόταν υπό την εποπτεία ενός μακρινού συγγενή της οικογένειας, ο οποίος φέρεται να το κρατούσε στην αγκαλιά του όταν έπεσαν και οι δύο από τη μάντρα.

Φωτό: apohxos.gr/ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΑΚΟΣ/INTIME

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για να διευκρινιστεί αν προηγήθηκε γλίστρημα ή άλλη αιτία, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο ο 25χρονος να χτύπησε σε μια γωνία μπαλκονιού, να ζαλίστηκε και να έπεσε στο κενό μαζί με το αγοράκι στην αγκαλιά του.

Αμέσως μετά την πτώση, το παιδί μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο, όπου παρά τη μεγάλη προσπάθεια των γιατρών, λίγες ώρες μετά έχασε τη μάχη για τη ζωή.

Φωτό: apohxos.gr/ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΑΚΟΣ/INTIME

Ο 25χρονος τραυματίστηκε από την πτώση και διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» από όπου πήρε εξιτήριο χθες Τετάρτη (12/11). Ο άνδρας αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και χθες αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου Παίδων Πάτρας την Τρίτη (11/11)

«Διακομίσθη από το ΚΥ Κάτω Αχαΐας από το ΕΚΑΒ συνδεία δυο ιατρών και με τη συνδρομή της ΕΛΑΣ στις 17.10 αγόρι ηλικίας 4 περίπου ετών.

Το παιδί έφερε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις με μειωμενο επίπεδο συνείδησης σε ιδιαίτερα βαριά κλινική κατάσταση, διαρκώς επιδεινούμενη. Διασωληνώθηκε και έγινε προσπάθεια ανάνηψης μέσω Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) για 40 λεπτά χωρίς αποτέλεσμα. Η διοίκηση του νοσοκομείου και όλο το προσωπικό εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια».