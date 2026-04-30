Θλίψη στην Ηλεία: Το σημείο όπου βρήκε τραγικό θάνατο ο 13χρονος με το πατίνι

Στο πένθος έχει βυθιστεί το χωριό Μακρίσια στην Ηλεία έπειτα από τον τραγικό θάνατο ενός 13χρονου παιδιού, το απόγευμα της Τετάρτης 29 Απριλίου, ο οποίος ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα με το πατίνι του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των τοπικών μέσων ενημέρωσης, ο ανήλικος μαθητής Γυμνασίου παρασύρθηκε, σε κεντρικό δρόμο του χωριού ενώ βρισκόταν πάνω στο ηλεκτρικό πατίνι του, στην προσπάθειά του να αποφύγει παρκαρισμένο αυτοκίνητο έστριψε δεξιά και εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μετωπικά με αντιθέτως κινούμενο όχημα.

Λόγω της σφοδρής σύγκρουσης, το παιδί τραυματίστηκε σοβαρά και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο Κρεστένων με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, ο ανήλικος δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι αστυνομικοί του ΑΤ Κρεστένων συλλέγουν στοιχεία και ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό δυστύχημα.