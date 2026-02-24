Θλίψη στο Χόλιγουντ: Αυτοκτόνησε ο ηθοποιός Ρόμπερτ Καραντάιν

Θλίψη στο Χόλιγουντ προκαλεί η είδηση του θανάτου του Ρόμπερτ Καραντάιν, γνωστού από τις ταινίες «Revenge of the Nerds» και τη δημοφιλή σειρά «Lizzie McGuire». Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών, βάζοντας ο ίδιος τέλος στη ζωή του, όπως γνωστοποίησε η οικογένειά του.

Σε δήλωση προς το Deadline, οι οικείοι του ανέφεραν ότι ο Καραντάιν έδινε επί σχεδόν δύο δεκαετίες μάχη με τη διπολική διαταραχή και εξέφρασαν την ελπίδα ότι η απώλειά του θα συμβάλει στην ευαισθητοποίηση γύρω από την ψυχική υγεία.

«Σε έναν κόσμο που μπορεί να μοιάζει τόσο σκοτεινός, ο Μπόμπι ήταν πάντα ένας φάρος φωτός», ανέφερε η οικογένεια, ζητώντας παράλληλα ιδιωτικότητα για να θρηνήσει την απώλεια.

Από τον John Wayne στους «Nerds»

Γεννημένος το 1954, ο Ρόμπερτ Καραντάιν ήταν γιος του θρυλικού ηθοποιού John Carradine και μέλος μιας οικογένειας με βαριά καλλιτεχνική κληρονομιά.

Έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο δίπλα στον John Wayne στην ταινία The Cowboys (1972), ενώ ακολούθησαν συμμετοχές σε σημαντικές παραγωγές όπως το Mean Streets του Martin Scorsese.

Η μεγάλη του επιτυχία ήρθε το 1984 με την κωμωδία Revenge of the Nerds, όπου ενσάρκωσε τον αξέχαστο Lewis Skolnick, ρόλο που επανέλαβε σε τρεις συνέχειες.

Μια νέα γενιά τον γνώρισε ως τον πατέρα της Λίζι στη σειρά Lizzie McGuire, στο πλευρό της Hilary Duff, συμμετέχοντας σε 65 επεισόδια από το 2001 έως το 2004.

Ο Ρόμπερτ Καραντάιν αφήνει πίσω του τρία παιδιά, μεταξύ των οποίων και την ηθοποιό Έβερ Καραντάιν.

«Δεν υπάρχει ντροπή»

Ο μεγαλύτερος αδελφός του, ο επίσης ηθοποιός Κιθ Καραντάιν, δήλωσε ότι η οικογένεια θέλησε συνειδητά να δημοσιοποιήσει τη μάχη του Ρόμπερτ με την ψυχική ασθένεια.

«Θέλουμε να το μάθει ο κόσμος και δεν υπάρχει ντροπή σε αυτό. Ήταν βαθιά χαρισματικός και θα μας λείπει κάθε μέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τραγωδία έρχεται χρόνια μετά τον θάνατο του ετεροθαλούς αδελφού του, Ντέιβιντ Καραντάιν, ο οποίος είχε βρεθεί νεκρός το 2009 σε ξενοδοχείο στην Ταϊλάνδη. Ο ίδιος ο Ρόμπερτ είχε παραδεχθεί ότι ο χαμός του αδελφού του τον επηρέασε βαθιά, ενώ αργότερα διαγνώστηκε με διπολική διαταραχή.