Θλίψη στο Χόλιγουντ: Πέθανε ο ηθοποιός Πατ Φιν, ο «doctor boring» στα Φιλαράκια

Ο Αμερικανός ηθοποιός Πατ Φιν, ο οποίος είχε εμφανιστεί σε δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές όπως τα «Φιλαράκια», «Seinfeld» και «The Middle», πέθανε σε ηλικία 60 ετών την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου.

Ο διάσημος κωμικός έφυγε από τη ζωή νικημένος από τον καρκίνο στο σπίτι της στο Λος Άντζελες, σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα.

«Ο Πατ δεν γνώρισε ποτέ κάποιον άγνωστο - μόνο φίλους με τους οποίους δεν είχε συναντηθεί ακόμα», ανέφερε η οικογένειά του σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Έζησε τη ζωή του πλήρως - με χαρά και ενθουσιασμό», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η πλούσια καριέρα του

Ο πρώτος τηλεοπτικός ρόλος του Φιν ήταν στο George Wendt Show το 1995, όπου εμφανίστηκε ως αδελφός του ομώνυμου χαρακτήρα. Είχε επίσης έναν επαναλαμβανόμενο ρόλο στο Murphy Brown μεταξύ 1995 και 1997.

Πρωταγωνίστησε ως Τζο Μάγιο στην ταινία Seinfeld το 1998, υποδυόμενος έναν οικοδεσπότη που είναι γνωστό ότι αναθέτει κουραστικές εργασίες στους καλεσμένους του.

Έκανε guest εμφανίσεις σε δημοφιλείς εκπομπές στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όπως στις σειρές King of Queens, Friends, That '70s Show και House.

Ο Φιν ήταν ίσως περισσότερο γνωστός για τον ρόλο του ως Μπιλ Νόργουντ στην τηλεοπτική σειρά The Middle, η οποία διήρκεσε οκτώ σεζόν μεταξύ 2011 και 2018.

Στο κινηματογραφικό του πέρασμά περιλαμβάνονται οι ταινίες It's Complicated (2009) και Santa Paws 2: The Santa Pups (2012).

Πέρα από τους ρόλους του στην οθόνη, ο Φιν ήταν δίδασκε επίσης στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο, όπου ήταν επίκουρος καθηγητής. Ήταν μέλος μιας εξαμελούς ομάδας αυτοσχεδιασμού που ονομαζόταν Beer Shark Mice.

«Ο Πατ προπόνησε, έγινε φίλος και καθοδήγησε αμέτρητους μαθητές όλα αυτά τα χρόνια και θα ήταν δύσκολο να βρεις κάποιον πουθενά που να έχει να πει έστω και μια άσχημη κουβέντα γι' αυτόν», ανέφερε η οικογένειά του.