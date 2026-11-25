Σε βαρύ πένθος βυθίστηκε το ελληνικό χάντμπολ, καθώς ο πρόεδρος, Κώστας Γκαντής, έφυγε σε ηλικία 58 ετών, μετά τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τους τελευταίους μήνες.

Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, το ελληνικό χάντμπολ γνώρισε σημαντικές διακρίσεις σε διεθνές επίπεδο. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν οι ιστορικές προκρίσεις των εθνικών ομάδων Ανδρών και Γυναικών στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, η επιστροφή της Εθνικής Ανδρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027 έπειτα από 22 χρόνια, αλλά και η κατάκτηση του παγκόσμιου τίτλου από την Εθνική Γυναικών στο Beach Handball το 2018.

«Ο Κώστας Γκαντής αφήνει μια ισχυρή παρακαταθήκη και μια μεγάλη κληρονομιά για την ομοσπονδία και το άθλημα, ένας χαρισματικός Πρόεδρος που είχε το σεβασμό και την αποδοχή όλου του αθλήματος και ταυτόχρονα μας κληροδοτεί την ευθύνη να συνεχίσουμε το έργο του», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, η οποία καταλήγει:

«Καλό ταξίδι Ντίνο μας, αγαπημένε μας πρόεδρε».