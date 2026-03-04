Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Βασίλης Δανιήλ

Το ελληνικό ποδόσφαιρο αποχαιρετά μία από τις πιο ήρεμες και σπουδαιότερες μορφές του. Ο Βασίλης Δανιήλ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών.



Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα (4/3) στις 16:00, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων στην Καβάλα, την πόλη όπου γεννήθηκε και από την οποία ξεκίνησαν όλα.

Ποιος ήταν ο Βασίλης Δανιήλ

Γεννημένος στις 3 Αυγούστου 1938 στην Καβάλα, ο Βασίλης Δανιήλ έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στον Ηρακλή Καβάλας. Αγωνίστηκε στο τοπικό πρωτάθλημα της ΕΠΣ Ανατολικής Μακεδονίας και στη συνέχεια στη νεοσύστατη τότε Β’ Εθνική τη σεζόν 1962-63. Η πορεία του ως ποδοσφαιριστής διακόπηκε πρόωρα το 1964, όταν ένας σοβαρός τραυματισμός τον ανάγκασε να αποσυρθεί.



Ωστόσο, το τέλος της καριέρας του στα γήπεδα έγινε η αρχή μιας πολύ πιο μακράς και επιδραστικής διαδρομής στους πάγκους. Σε ηλικία μόλις 34 ετών μπήκε στην προπονητική, αναλαμβάνοντας τη Νίκη Βόλου. Λίγο αργότερα πήρε μια απόφαση που έδειχνε τη φιλοσοφία του: ταξίδεψε στη Γερμανία για να σπουδάσει προπονητική στη σχολή της Κολωνίας. Εκεί έγινε ο πρώτος Έλληνας που απέκτησε το συγκεκριμένο δίπλωμα, με δάσκαλο τον Χένες Βαϊσβάιλερ, ο οποίος πίστευε ιδιαίτερα στις ικανότητές του. Έναν χρόνο αργότερα από την ίδια σχολή αποφοίτησε και ο Ότο Ρεχάγκελ.



Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, εργάστηκε σε αρκετές ομάδες, χτίζοντας σταθερά το όνομά του: Α.Ο. Πάτραι, Α.Ο. Ξάνθη, Δήμητρα Τρικάλων και Πτολεμαΐδα. Το καλοκαίρι του 1979, με την έναρξη του πρώτου επαγγελματικού πρωταθλήματος, επέστρεψε στην Καβάλα για να αναλάβει τον Α.Ο. Καβάλα, όπου παρέμεινε έως το 1982. Ακολούθησαν η Καστοριά και ο Απόλλων Καλαμαριάς, με τον οποίο είχε δύο θητείες.

Το αποτύπωμα στον Παναθηναϊκό

Το φθινόπωρο του 1986 ήρθε η μεγάλη πρόκληση: ο πάγκος του Παναθηναϊκός. Εκεί ο Δανιήλ καθιερώθηκε οριστικά στο κορυφαίο επίπεδο. Τη σεζόν 1987-88 οδήγησε τους «πράσινους» έως τα προημιτελικά του Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ, πετυχαίνοντας μία από τις πιο ιστορικές ευρωπαϊκές προκρίσεις, απέναντι στη Γιουβέντους.



Σε τρεις διαφορετικές θητείες στον σύλλογο (1986-1988, 1990-1992, 1997-1999) κατέγραψε 106 νίκες σε 161 αγώνες, αριθμός που τον καθιστά τον πολυνίκη προπονητή στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Η κορύφωση ήρθε τη σεζόν 1990-91, όταν κατέκτησε πρωτάθλημα και κύπελλο, ολοκληρώνοντας ένα ιστορικό νταμπλ.



Παράλληλα, εργάστηκε σε υψηλό επίπεδο και σε άλλες ομάδες της Α’ Εθνικής, όπως ο Ολυμπιακός Βόλου, η Λάρισα και ο Πανηλειακός, ενώ είχε και τρεις διαφορετικές παρουσίες στην Ξάνθη, τόσο προπονητικά όσο και διοικητικά.

Η Εθνική Ελλάδας και η παρακαταθήκη του

Από το 1999 έως το 2001 ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Ελλάδας, επιλογή του τότε προέδρου της Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, Σωτήρη Αλημίση, με τον οποίο συνδεόταν με μακρόχρονη φιλία. Διαδέχθηκε τον Άνχελ Ιορντανέσκου και έκανε ντεμπούτο στις 31 Μαρτίου 1999, στο εκτός έδρας 0-0 με τη Λετονία για τα προκριματικά του Euro 2000.



Σε 30 αγώνες στον πάγκο της Εθνικής, ο απολογισμός του ήταν 14 νίκες, 8 ισοπαλίες και 8 ήττες, με τέρματα 46-34. Η παρουσία του θεωρείται κομβική για τη μετάβαση της ομάδας σε πιο σύγχρονες ποδοσφαιρικές αντιλήψεις, λίγο πριν τη χρυσή εποχή που ακολούθησε.



Ο Βασίλης Δανιήλ δεν ήταν άνθρωπος των μεγάλων δηλώσεων. Ήταν προπονητής της δουλειάς, της γνώσης και της συνέπειας. Και γι’ αυτό ακριβώς, το όνομά του θα παραμείνει χαραγμένο στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.