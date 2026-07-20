Θλίψη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Έφυγε από την ζωή ο θρύλος της Λίβερπουλ, Κέβιν Κίγκαν

Θλίψη για την Λίβερπουλ και ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη σκόρπισε η είδηση του θανάτου του θρύλου του αγγλικού ποδοσφαίρου, Κέβιν Κίγκαν.

Ο θρύλος της Λίβερπουλ και της Αγγλίας έφυγε από την ζωή στα 75 του, έχοντας δώσει μεγάλη μάχη με την επάρατη νόσο, έχοντας δίπλα του στις τελευταίες του στιγμές την οικογένεια του. Την είδηση γνωστοποίησαν οι άνθρωποι του μέσω μιας δήλωσης, στην οποία ζητούν σεβασμό σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

🤍 🕊️ A statement on behalf of Kevin Keegan’s family:



“It is with immense sadness that we announce that Kevin Keegan has passed away at the age of 75.

“Kevin had been battling cancer and was surrounded by his wife and daughters in his final moments.

“A double Ballon D’or… pic.twitter.com/5n8uETVfmq — Keith Downie (@SkySports_Keith) July 20, 2026

«Με τεράστια θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο Kevin Keegan απεβίωσε σε ηλικία 75 ετών. Ο πρώην παίκτης και προπονητής της Αγγλίας πάλευε με τον καρκίνο και ήταν περιτριγυρισμένος από τη σύζυγό του και τις κόρες του στις τελευταίες του στιγμές. Ο Kevin, δύο φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας, ήταν ένας πολύ αγαπημένος σύζυγος, πατέρας και παππούς. Η οικογένεια θα ήθελε να ευχαριστήσει την απίστευτη ιατρική ομάδα του Kevin για όλη την υποστήριξή τους», ανέφερε χαρακτηριστικά η δήλωση της οικογένειας του Κίγκαν.

Ποιος ήταν ο Κέβιν Κίγκαν

Ο Τζόζεφ Κέβιν Κίγκαν γεννήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 1951 στο Άρμθορπ του Ντονκάστερ της Αγγλίας.

Παρότι είχε ύψος μόλις 1,73 μ., ξεχώρισε χάρη στην εκρηκτική ταχύτητα, την αστείρευτη ενέργεια, το άλμα του, την αποφασιστικότητα και την ηγετική του προσωπικότητα. Ήταν ο ορισμός του ποδοσφαιριστή που δεν σταματούσε ποτέ να τρέχει. Το παρατσούκλι του, λόγω της σωματοδομής του αλλά και του στυλ παιχνιδιού του ήταν «Mighty Mouse», δηλαδή ο πανίσχυρος ποντικός.

EPA/ROYAL MAIL

Αγωνίστηκε ως επιθετικός και επιτελικός μέσος, ενώ έγινε παγκόσμιο σύμβολο του αγγλικού ποδοσφαίρου τη δεκαετία του 1970. Ο Κίνγκαν είναι ο μοναδικός Βρετανός ποδοσφαιριστής που κατέκτησε τη Χρυσή Μπάλα δύο συνεχόμενες φορές (1978, 1979).

Τα επιτεύγματα του ως ποδοσφαιριστής

Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από τη Σκάνθορπ Γιουνάιτεντ. Οι εμφανίσεις του δεν άργησαν να τραβήξουν την προσοχή της Λίβερπουλ, με τον θρυλικό Μπιλ Σάνκλι να τον αποκτά το 1971 έναντι μόλις 33.000 λιρών. Ήταν μια μεταγραφή που έμελλε να αλλάξει την ιστορία του συλλόγου.

Με τη φανέλα της Λίβερπουλ ο Κίγκαν εξελίχθηκε σε έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της Ευρώπης. Κατέκτησε τρία πρωταθλήματα Αγγλίας, ένα Κύπελλο Αγγλίας, δύο Κύπελλα UEFA και το 1977 σήκωσε το πρώτο Κύπελλο Πρωταθλητριών στην ιστορία των «Reds», πριν αποχωρήσει ως θρύλος του συλλόγου. Σε έξι χρόνια παρουσίας στο Άνφιλντ σημείωσε 100 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, αποτελώντας έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της χρυσής εποχής της ομάδας.

Το καλοκαίρι του 1977 πήρε την τολμηρή απόφαση να μετακομίσει στη Γερμανία για λογαριασμό της Αμβούργου. Η επιλογή του αποδείχθηκε απόλυτα επιτυχημένη, καθώς κατέκτησε την Bundesliga, οδήγησε την ομάδα στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών το 1980 και, κυρίως, κατέκτησε δύο συνεχόμενες Χρυσές Μπάλες, το 1978 και το 1979.

Με την εθνική Αγγλίας φόρεσε τη φανέλα σε 63 αγώνες, πέτυχε 21 γκολ και διετέλεσε αρχηγός της ομάδας σε 31 αναμετρήσεις. Παρότι δεν συνδύασε την παρουσία του με κάποια μεγάλη διεθνή διάκριση, υπήρξε η σημαντικότερη προσωπικότητα του αγγλικού ποδοσφαίρου στα τέλη της δεκαετίας του 1970.

Η προπονητική του καριέρα

Μετά την ολοκλήρωση της ποδοσφαιρικής του καριέρας επέστρεψε δυναμικά στο προσκήνιο ως προπονητής. Το 1992 ανέλαβε τη Νιούκαστλ, την οποία παρέλαβε σε δύσκολη κατάσταση και μέσα σε λίγα χρόνια τη μετέτρεψε σε μία από τις πιο θεαματικές ομάδες της Premier League. Η ομάδα του, γνωστή ως «The Entertainers», έμεινε στην ιστορία για το επιθετικό της ποδόσφαιρο, με παίκτες όπως ο Άλαν Σίρερ, ο Ντέιβιντ Ζινόλα και ο Λες Φέρντιναντ να προσφέρουν μοναδικό θέαμα.

Στη συνέχεια εργάστηκε στη Φούλαμ, την οποία οδήγησε στην άνοδο, ενώ το 1999 ανέλαβε την εθνική Αγγλίας. Η παρουσία του στον πάγκο των «Τριών Λιονταριών» δεν είχε την επιτυχία που πολλοί περίμεναν και αποχώρησε έναν χρόνο αργότερα. Από το 2001 έως το 2005 βρέθηκε στη Μάντσεστερ Σίτι, συμβάλλοντας στην επιστροφή και την εδραίωση του συλλόγου στην Premier League, ενώ το 2008 επέστρεψε για λίγους μήνες στη Νιούκαστλ, προτού αποχωρήσει έπειτα από διαφωνίες με τη διοίκηση για τη μεταγραφική πολιτική του συλλόγου.