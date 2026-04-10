Θλίψη στο Πόρτο: Νεκρός οπαδός της Νότιγχαμ μετά το ματς του Europa League

Τραγωδία για φίλαθλο της Νότιγχαμ Φόρεστ που ταξίδεψε στη Πορτογαλία. Ένας 84χρονος Άγγλος άφησε την τελευταία του πνοή στο Πόρτο λίγο μετά το τέλος του πρώτου αγώνα των προημιτελικών του Europa League.

Σύμφωνα με πορτογαλικά Μέσα, πρόκειται για έναν Βρετανό φίλαθλο, με τις αρχές να ειδοποιούνται λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, ο άνδρας κατέληξε στην Praça General Humberto Delgado, στο κέντρο της πόλης. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως ο θάνατος προήλθε από φυσικά αίτια, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη εγκληματικής ενέργειας.

Η σορός του μεταφέρθηκε από την Πυροσβεστική του Πόρτο στο Εθνικό Ινστιτούτο Νομικής Ιατρικής και Ιατροδικαστικών Επιστημών, όπου θα πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή, ενώ αναμένεται να ενημερωθούν και οι βρετανικές προξενικές αρχές.

Στο αγωνιστικό σκέλος, η Νότιγχαμ Φόρεστ απέσπασε ισοπαλία 1-1 στην έδρα της Πόρτο, με τα δύο γκολ να σημειώνονται στο πρώτο ημίχρονο, αφήνοντας ανοιχτούς λογαριασμούς ενόψει της ρεβάνς στο «City Ground».