Πέθανε ο δημοσιογράφος Αντώνης Πανούτσος σε ηλικία 78 ετών. O γνωστός δημοσιογράφος νοσηλευόταν από τον Ιούλιο στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», προσβεβλημένος από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Ο Αντώνης Πανούτσος γεννήθηκε το 1948 στην Καλλίπολη του Πειραιά και καταγωγή του είναι από την Ύδρα. Είχε ζήσει στις ΗΠΑ, στη Μεγάλη Βρετανία και στο τότε Δυτικό Βερολίνο.

Στην πλούσια καριέρα του είχε εργαστεί το «Φως των Σπορ», τον «Φίλαθλο», το «Βήμα» και τη «Sportday», ενώ έχει ασχοληθεί και με τον χώρο του περιοδικού Τύπου, ιδιαίτερα με θεματολογία γύρω από τη μοτοσυκλέτα. Παράλληλα, είχε εκδώσει τα περιοδικά «Μοτό» και «Οζ».

Στον χώρο της τηλεόρασης έγινε γνωστός μέσα από τη συνεργασία του με τον Αντώνη Καρπετόπουλο και τις εκπομπές αθλητικού περιεχομένου. Ξεχωριστή στιγμή για τον ίδιο ήταν η παρουσίαση του «Tora Tora Tora», για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2002.

ο 2019 είχε δοκιμάσει και την πολιτική σκηνή, συμμετέχοντας στις βουλευτικές εκλογές ως υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία, χωρίς να εκλεγεί. Λίγους μήνες αργότερα επέστρεψε στην ΕΡΤ ως ειδικός σύμβουλος στη Γενική Διεύθυνση Ενημέρωσης.