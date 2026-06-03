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Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο: Πέθανε ο Άγγελος Αντωνόπουλος

Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στην Κάρυστο για να τον αποχαιρετήσουν.

Άγγελος Αντωνόπουλος/NDP
Άγγελος Αντωνόπουλος/NDP
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Χριστόδουλος Σκούντας

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Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο προκαλεί η είδηση του θανάτου του Άγγελου Αντωνόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία πορεία στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Ο σπουδαίος ηθοποιός έφυγε αθόρυβα από τη ζωή, με την είδηση του θανάτου του να γίνεται γνωστή μετά το πέρας της κηδείας του. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου, στην αγαπημένη του Κάρυστο Ευβοίας, τόπο με τον οποίο ο σπουδαίος ηθοποιός είχε αναπτύξει ιδιαίτερο δεσμό τα τελευταία χρόνια της ζωής του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου για να τον αποχαιρετήσουν. Το «παρών» έδωσε και ο δήμαρχος Καρύστου Λευτέρης Ραβιόλος.

Ο Άγγελος Αντωνόπουλος αγαπούσε βαθιά τη Νότια Εύβοια και είχε επιλέξει να περνά μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς του στην Κάρυστο, την οποία χαρακτήριζε το προσωπικό του καταφύγιο. Επιθυμία του ήταν να αναπαυθεί για πάντα στον τόπο που αγάπησε τόσο πολύ.

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