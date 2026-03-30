Θώδη κατά Δημητρίου: «Με αποδέχεται η νεολαία και ο κόσμος, δεν της πέφτει λόγος τι κάνω εγώ»

Άστραψε και βρόντηξε η Έφη Θώδη για την κακή (και όχι άδικα) κριτική που της έκανε η Άντζελα Δημητρίου στο «J2US» του Σαββάτου 28/3. Ο DJ Deleasis και η Θώδη ερμήνευσαν το «Τρελοκόριτσο» με τη Δημητρίου ασκεί σκληρή κριτική στη συνάδελφό της. «Το έχασες λίγο στην αρχή. Δεν μπήκες καλά. Γιατί αγάπη; Εσύ που είσαι επαγγελματίας είναι δυνατόν να μην μπαίνεις καλά στον χρόνο;».

Η Έφη Θώδη επέλεξε στη σκηνή να κρατήσει χαμηλούς τόνους. «Δεν πειράζει και τα λάθη γίνονται καμιά φορά. Εγώ έχω άλλο ρεπερτόριο, για μένα είναι κάτι καινούριο αυτό που κάνω. Θα σε βάλω να πεις τα νιάτα δυο φορές». Στη συνέχεια η λαίδη θέλησε μάλλον κάπως να ρίξει τους τόνους λέγοντας: «Το είπα γιατί έπρεπε να το πω. Είσαι καταπληκτική σε αυτό που κάνεις, μην το αλλάξεις ποτέ, σε αγαπάω πολύ και το ξέρεις. Εσύ πάντα δοκιμάζεις πράγματα».

«Δύναμή μου είναι μόνο ο λαός»

Η συνέχεια δόθηκε εκτός σκηνής με τη Θώδη να κατακεραυνώνει τη Δημητρίου στην κάμερα της εκπομπής «Happy day»: «Από τα λεγόμενά της κατάλαβα ότι μου την είπε. Δεν την άκουγα καλά τι έλεγε, αλλιώς θα την περιποιούμουν καλύτερα. Καλά κάνω θα της έλεγα, από τη στιγμή που με αποδέχεται η νεολαία και ο κόσμος, δεν σου πέφτει λόγος, θα της έλεγα τι κάνω εγώ. Καλά κάνω. Με ενόχλησε που μου την είπε αυτή ειδικά! Δεν μου την είπαν άλλοι και μου την είπε αυτή. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Εγώ προχωράω, γιατί έχω τον κόσμο. Σας είπα ο κόσμος με αγαπάει και η δύναμή μου είναι μόνο και μόνο ο λαός».