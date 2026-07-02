Θοδωρής Αθερίδης: «Έγινα ηθοποιός γιατί... πάντα έλεγα καλά ψέματα»

Με το χαρακτηριστικό του χιούμορ και τον αυτοσαρκασμό που τον διακρίνει, ο Θοδωρής Αθερίδης μίλησε για τα παιδικά του χρόνια, την πορεία του στην υποκριτική και τη σχέση του με... το ψέμα.

Ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης, με αφορμή τη συμμετοχή του στην παράσταση «Ανα-τίναξε την ανθισμένη μυγδαλιά», παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό Hello, αποκαλύπτοντας άγνωστες ιστορίες από τη ζωή και την καριέρα του.

«Έλεγα καλά ψέματα και έγινα ηθοποιός»

Αναφερόμενος στα πρώτα του βήματα, εξήγησε πως η ιδέα της υποκριτικής γεννήθηκε όταν συνειδητοποίησε ότι είχε την ικανότητα να πείθει τους άλλους.

«Έλεγα καλά ψέματα, τα πίστευαν οι άλλοι. Σκέφτηκα "αυτό είναι η ηθοποιία" και δεν διαψεύστηκα», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, όταν ρωτήθηκε αν εξακολουθεί να λέει ψέματα, απάντησε με το γνώριμο χιούμορ του:

«Πάντα λέω ψέματα! Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, δεν κάνω άλλη δουλειά. Μόνο ψέματα λέω».

Η ανθοδέσμη που έστειλε... στον εαυτό του

Ο Θοδωρής Αθερίδης θυμήθηκε ακόμη ένα από τα πιο αστεία περιστατικά της καριέρας του.

Στην πρεμιέρα μιας από τις πρώτες του παραστάσεις στην Αθήνα, έστειλε ο ίδιος μια ανθοδέσμη στον εαυτό του, υπογράφοντας στην κάρτα ως «Μαρία Δαμανάκη», μόνο και μόνο για να εντυπωσιάσει τους συναδέλφους του.

Όπως παραδέχθηκε, αποκάλυψε πολύ γρήγορα ότι επρόκειτο για δική του φάρσα, διαφορετικά, όπως είπε γελώντας, ίσως να είχε δημιουργήσει έναν πραγματικό μύθο.

«Κανείς δεν αντέχει την αλήθεια»

Ο ηθοποιός στάθηκε και στη σημασία της αλήθειας, εκφράζοντας την άποψη ότι πολλές φορές μπορεί να γίνει σκληρή και να πληγώσει βαθιά έναν άνθρωπο.

Μάλιστα, αποκάλυψε πως ακόμη και για μια απλή καθυστέρηση σε ραντεβού, αν έχει μια καλή δικαιολογία, προτιμά να... επινοήσει μια ακόμη καλύτερη, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι το χιούμορ παραμένει το βασικό στοιχείο της προσωπικότητάς του.