Θοδωρής Φέρρης: Η μάνα μου γκρινιάζει και μου λέει «άντε κάνε κανένα παιδάκι»

Τον Θοδωρή Φέρρη συνάντησε στο αεροδρόμιο η κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» και ο τραγουδιστής μίλησε για την προσωπική του ζωή, εξηγώντας πως ακόμα δεν έχει καταφέρει να σταθεροποιηθεί σε μια σχέση.

«Κατά καιρούς συνάπτω σχέσεις, αλλά δεν έχω καταφέρει ακόμα να σταθεροποιηθώ. Θα εμφανίσω τον άνθρωπό μου όταν θα είμαι σίγουρος 1000%. Γκρινιάζει λίγο η μάνα μου, μου λέει «άντε κάνε κανένα παιδάκι» παραδέχθηκε.

«Έχει τύχει να έχει γνωρίσει κάποια κοπέλα η μητέρα σου και να κάνει τον σταυρό της;», τον ρώτησε ο δημοσιογράφος και εκείνος απάντησε: «Έχει τύχει, ναι».

Όσο για το πώς βιώνει την αγάπη του κόσμου; «Τσιμπιέμαι κάθε βράδυ, αλήθεια. Λέω «τι ζω ρε φίλε;». Παίρνω πολλή αγάπη κι αυτό για μένα είναι... νιώθω απόλυτα ευγνώμων.

Ραβασάκια δεν παίρνω. Σε πολύ νορμάλ επίπεδο δέχομαι μηνύματα στο Instagram, αλλά δεν έρχομαι σε δύσκολη θέση» εξήγησε.