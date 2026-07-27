Θοδωρής Φέρρης:  «Μέθυσα, δεν σκότωσα και κανέναν» - Μετά το αλκοόλ άρχισε τα βαριά… γαλλικά

«Στα Χανιά πίνουμε κούπες», ούρλιαζαν οι Κρητικοί που παρευρέθηκαν στη συναυλία του Θοδωρή Φέρρη, εκείνος όμως δεν τους άκουσε και φυσικά δεν ήταν προετοιμασμένος για τόσο ποτό!

Κάποια στιγμή ο τραγουδιστής κατάλαβε πως είχε μεθύσει, μα ήταν ήταν πολύ αργά. Γονάτισε στη σκηνή και γελούσε, μετά σηκώθηκε και χόρευε, αλλά δεν μπορούσε να τραγουδήσει και τον βοηθούσε το κοινό για να βγάλει το τραγούδι! Απευθυνόμενος στο κοινό γύρισε και τους είπε: «Μου συνέβη το εξής πολύ περίεργο, εντάξει, μέθυσα! Δηλαδή που είναι το περίεργο; Ό,τι πιο αναμενόμενο ήταν. Μέθυσα ρε παιδιά εντάξει, δεν σκότωσα κανέναν. Είμαι γ… τα! Παιδιά θέλω να είστε επιεικείς στο TikTok, μην με διαλύσετε», είπε με τα κινητά των θαυμαστών του να καταγράφουν κάθε λεπτό από τα όσα συνέβαιναν.