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Θοδωρής Φέρρης:  «Μέθυσα, δεν σκότωσα και κανέναν» - Μετά το αλκοόλ άρχισε τα βαριά… γαλλικά

Ο τραγουδιστής έδωσε συναυλία στα Χανιά, είχε ξεχάσει όμως πώς πίνουν στην Κρήτη και έτσι έχασε λίγο τον έλεγχο!

φωτογραφία Panik Music
φωτογραφία Panik Music
Βασίλης Ανδριτσάνος avatar
Βασίλης Ανδριτσάνος

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«Στα Χανιά πίνουμε κούπες», ούρλιαζαν οι Κρητικοί που παρευρέθηκαν στη συναυλία του Θοδωρή Φέρρη, εκείνος όμως δεν τους άκουσε και φυσικά δεν ήταν προετοιμασμένος για τόσο ποτό!

@zooula_geo Οταν ο Φερρης έρχεται Χανιά και ξεκινάνε τα κεράσματα και οι κούπες 😆 Υπέροχος 🤍 #viral #fy #ferris #φερρης #ferristhodoris @Θοδωρής Φέρρης ♬ πρωτότυπος ήχος - Z O O U L A 🤍
@zooula_geo Οχι εμείς ευχαριστούμε Θοδωρη μας 🤍 #chania #ferris #ferristhodoris #fy #viral @Θοδωρής Φέρρης ♬ πρωτότυπος ήχος - Z O O U L A 🤍

Κάποια στιγμή ο τραγουδιστής κατάλαβε πως είχε μεθύσει, μα ήταν ήταν πολύ αργά. Γονάτισε στη σκηνή και γελούσε, μετά σηκώθηκε και χόρευε, αλλά δεν μπορούσε να τραγουδήσει και τον βοηθούσε το κοινό για να βγάλει το τραγούδι! Απευθυνόμενος στο κοινό γύρισε και τους είπε: «Μου συνέβη το εξής πολύ περίεργο, εντάξει, μέθυσα! Δηλαδή που είναι το περίεργο; Ό,τι πιο αναμενόμενο ήταν. Μέθυσα ρε παιδιά εντάξει, δεν σκότωσα κανέναν. Είμαι γ… τα! Παιδιά θέλω να είστε επιεικείς στο TikTok, μην με διαλύσετε», είπε με τα κινητά των θαυμαστών του να καταγράφουν κάθε λεπτό από τα όσα συνέβαιναν.

@ektoras92

♬ πρωτότυπος ήχος - Ektoras
@ektoras92

♬ πρωτότυπος ήχος - Ektoras

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