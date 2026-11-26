Την προσωπική του ζωή και τις φήμες που τον θέλουν να βρίσκεται σε σχέση με την ανερχόμενη τραγουδίστρια Αφροδίτη Χατζημηνά κλήθηκε να σχολιάσει ο Θοδωρής Φέρρης, ο οποίος δεν έκρυψε την αμηχανία του μπροστά στην κάμερα.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 και στον δημοσιογράφο Γρηγόρη Μπάκα πρωί της Πέμπτης 26/11, απαντώντας στα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα και αφορούν την προσωπική του ζωή.

«Αν είμαι ερωτευμένος θα το δείτε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο τραγουδιστής, χωρίς να επιβεβαιώνει ή να διαψεύδει τις φήμες περί σχέσης με την Αφροδίτη Χατζημηνά.

Ο Θοδωρής Φέρρης παραδέχτηκε ότι δεν αισθάνεται ιδιαίτερα άνετα όταν δέχεται ερωτήσεις για τα προσωπικά του ζητήματα, σημειώνοντας πως χρειάζεται χρόνο για να συνηθίσει το αυξημένο ενδιαφέρον γύρω από την προσωπική του ζωή.