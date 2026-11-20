Για την προσωπική του ζωή, τη σχέση με τα παιδιά του και τις καθημερινές του συνήθειες μίλησε ο Θοδωρής Μαραντίνης στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day». Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στη σημασία που έχει πλέον για εκείνον η συντροφικότητα, αποκαλύπτοντας πως χαίρεται που την έχει βρει στη ζωή του.

«Η συντροφικότητα είναι απαραίτητο για κάθε άνθρωπο όσο μεγαλώνει και χαίρομαι που την έχω βρει», δήλωσε χαρακτηριστικά, αποφεύγοντας διακριτικά και χαμογελώντας να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την προσωπική του ζωή.

Το χιουμοριστικό παράπονο για τα παιδιά του

Ο Θοδωρής Μαραντίνης αναφέρθηκε και στην επικοινωνία με τα παιδιά του, με αφορμή τον μεγαλύτερο γιο του, ο οποίος σπουδάζει στο Άμστερνταμ.

«Τα παιδιά είναι με ένα κινητό στο χέρι, αλλά δεν απαντάνε ποτέ στους γονείς τους», σχολίασε γελώντας, περιγράφοντας μια κατάσταση που γνωρίζουν αρκετοί γονείς.

Ο τραγουδιστής μίλησε ακόμη για τις δουλειές του σπιτιού, αποκαλύπτοντας πως έχει συγκεκριμένες συνήθειες που ακολουθεί κάθε πρωί.

«Με το που θα ξυπνήσω θα στρώσω το κρεβάτι μου και θα πλύνω τα πιάτα», είπε.

Γιατί αποφεύγει τα social media

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Θοδωρής Μαραντίνης εξήγησε ότι προσπαθεί να περιορίζει τον χρόνο που αφιερώνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς θεωρεί ότι η υπερβολική ενασχόληση μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την καθημερινότητα.

«Αποφεύγω να διαβάζω αρνητικά σχόλια στα social media, αλλά και τα social γενικότερα γιατί γίνονται τοξικά και σε αποπροσανατολίζουν από τον σκοπό σου. Προσπαθώ να ασχολούμαι τόσο όσο», ανέφερε.

Ο τραγουδιστής έδειξε έτσι ότι επιλέγει να κρατά ισορροπίες ανάμεσα στην προσωπική του ζωή, την οικογένεια και τη δημόσια παρουσία του, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στις ανθρώπινες σχέσεις.