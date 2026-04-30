«Θοδωρής, ο ήρωας της ημέρας»: Μαθητής έσωσε με λαβή Χάιμλιχ γυναίκα που πνιγόταν σε εστιατόριο

Η σημασία της γνώσης πρώτων βοηθειών αναδείχθηκε σε περιστατικό που συνέβη σε εστιατόριο στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης.



Ειδικότερα, μία γυναίκα κινδύνευσε να πνιγεί την ώρα που έτρωγε γαρίδα. Σύμφωνα με ανάρτηση της Ελληνικής Ανθρωπιστικής Οργάνωσης Αναζωογόνησης «Kids Save Lives», στο κατάστημα βρισκόταν ο Θοδωρής, μαθητής της Γ’ Λυκείου.

Ο Θοδωρής τα τελευταία τέσσερα χρόνια εκπαιδεύεται συστηματικά σε δεξιότητες Βασικής Υποστήριξης της Ζωής μέσω του πανελλήνιου προγράμματος της οργάνωσης.



Μόλις αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, ο νεαρός έσπευσε να βοηθήσει τη γυναίκα και με ψυχραιμία εφάρμοσε τη λαβή Χάιμλιχ, καταφέρνοντας να απομακρύνει το ξένο σώμα που της είχε φράξει τον αεραγωγό.



Η αναπνοή της γυναίκας επανήλθε άμεσα, με την παρέμβαση του μαθητή να αποδεικνύεται σωτήρια.



Λίγη ώρα αργότερα, η γυναίκα τον ευχαρίστησε, με τον ίδιο να της εξηγεί πως είχε μάθει ΚΑΡΠΑ και βασικές πρώτες βοήθειες μέσα από την εκπαίδευση που έλαβε στο σχολείο.

«Μου βγήκε εντελώς αυθόρμητα να βοηθήσω»

«Εκείνη τη στιγμή μου βγήκε εντελώς αυθόρμητα να βοηθήσω. Δεν το σκέφτηκα, ούτε αγχώθηκα», λέει στο ΤhessPost.gr ο Θοδωρής. Μόλις αντιλήφθηκε το περιστατικό, την πλησίασε και είπε στα άτομα που προσπάθησαν να της κάνουν τη λαβή, «θα βοηθήσω εγώ, ξέρω».



Περιγράφοντας τα κρίσιμα δευτερόλεπτα, λέει ότι «ενώ δούλευα, μια κυρία που έτρωγε με την παρέα της, άρχισε να βήχει πολύ έντονα, της κάθισε φαγητό στον λαιμό, μια γαρίδα. Πήγα εκείνη την ώρα εκεί, είχαν πάει και άλλοι συνάδελφοι να κάνουν προσπάθεια, τους είπα αφήστε το, θα βοηθήσω, ξέρω. Αφού της έκανα τη λαβή Χάιμλιχ, της βγήκε το φαγητό και ήταν εντάξει, στη συνέχεια με ευχαρίστησε. Εκείνη τη στιγμή δεν το σκέφτηκα, ούτε αγχώθηκα. Έπραξε μόνο του το μυαλό μου, βγήκε φυσικά».

Ο 18χρονος, που έχει στα μελλοντικά του σχέδια να εργαστεί ως διασώστης σε χιονοδρομικό κέντρο στην Ελβετία, τονίζει την σημασία του να εκπαιδεύονται τα παιδιά στις πρώτες βοήθειες, μέσω του σχολείου.



Ο ίδιος άλλωστε, εκπαιδεύτηκε στο σχολείο του, τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη μέσω της Οργάνωσης Kids Save Lives – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές.



«Θα ήταν πολύ θετικό τα σχολεία να εντάξουν την εκμάθηση πρώτων βοηθειών στο πρόγραμμά τους, γιατί εν ώρα σχολείου, τα παιδιά θα συγκρατήσουν πράγματα. Είναι μια ικανότητα που εάν την μάθεις, δε θα διστάσεις την κρίσιμη στιγμή», σημειώνει.

Φέτος συμμετέχουν στο εθελοντικό πρόγραμμα της Οργάνωσης Kids Save Lives 1.350 σχολεία, 200 περίπου εθελοντές εκπαιδευτές και 165.000 μαθητές και εκπαιδευτικοί.