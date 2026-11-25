Χωρίς να δώσει πειστικές απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που έχουν τεθεί για τις απευθείας αναθέσεις σε επιχειρήσεις των αδελφών του, εμφανίστηκε ο Βαγγέλης Λιάκος στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και παρά τη στήριξη του κυβερνητικού εκπροσώπου σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Flash, τόσο στο Μαξίμου όσο και μεταξύ βουλευτών υπάρχει προβληματισμός για τον υφυπουργό.



Ο υφυπουργός Εσωτερικών επέμεινε ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στις επαγγελματικές δραστηριότητες των συγγενικών του προσώπων, απέκλεισε το ενδεχόμενο παραίτησης και επιχείρησε να αποσυνδέσει την πολιτική του ιδιότητα από τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.

Ωστόσο, όπως επισήμαναν και οι δημοσιογράφοι που τον φιλοξένησαν οι τοποθετήσεις του δεν ξεκαθάρισαν την υπόθεση.

«Μπήκα στην πολιτική για να προσφέρω. Ο πρωθυπουργός μου εμπιστεύθηκε ένα χαρτοφυλάκιο και αυτό θέλω να το φέρω εις πέρας», δήλωσε ο Βαγγέλης Λιάκος, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι δεν προτίθεται να αποχωρήσει από την κυβέρνηση παρά τις αντιδράσεις που έχουν προκαλέσει τα δημοσιεύματα για τις απευθείας αναθέσεις σε εταιρείες των αδελφών του.

Ο υφυπουργός Εσωτερικών επέλεξε να υπερασπιστεί την προσωπική του στάση, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε μεσολάβησε για να εξασφαλίσουν οι αδελφές του δημόσιες συμβάσεις. «Και επί ΣΥΡΙΖΑ, και επί ΠΑΣΟΚ, και επί ΝΔ» έπαιρνε απευθείας αναθέσεις η αδελφή μου, ανέφερε, επιχειρώντας να δείξει ότι η επαγγελματική της δραστηριότητα δεν συνδέεται με τη δική του πολιτική παρουσία.

Η αδελφή-σύμβουλος και η εξήγηση για την αύξηση του τζίρου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε, ωστόσο, η αναφορά του στην απόφαση να προσλάβει την αδελφή του ως σύμβουλό του. «Αισθάνθηκα ότι ήθελα έναν έμπιστο άνθρωπο δίπλα μου με γνώση και εμπειρία, γι’ αυτό πήρα την αδερφή μου για σύμβουλο», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη ενώ στο ερώτημα για την κατακόρυφη αύξηση του τζίρου της επιχείρησης της αδελφής του μετά το 2019, η απάντησή του ήταν ότι επρόκειτο για μια καλή επαγγελματία, η οποία βρισκόταν στην πιο παραγωγική φάση της.

«Ποτέ δεν μεσολάβησα για να πάρει δουλειές η αδερφή μου», επέμεινε, προσθέτοντας ότι οι ίδιοι οι δήμαρχοι αναγνωρίζουν πως δεν υπήρξε δική του παρέμβαση, ούτε ευνοϊκή μεταχείριση στις κοινοβουλευτικές του παρεμβάσεις.

Τόνισε πως ήταν αδύνατον να ελέγχει την επαγγελματική πορεία της αδερφής τους 15 χρόνια πριν ασχοληθεί με την πολιτική. Πρόσθεσε επίσης ότι η αδερφή του δεν έχει καμία σύμβαση από την εκλογική της περιφέρεια.

Όπως σχολίασαν πάντως οι δημοσιογράφοι που έκαναν τη συνέντευξη η επίκληση της επαγγελματικής ικανότητας της αδελφής του δεν απαντά από μόνη της στο βασικό ερώτημα: πώς εξηγείται η έκταση και η αύξηση του τζίρου των δημόσιων συμβάσεων που ελήφθησαν απευθείας από το 2019 έως το 2026.

Το «δεν παραιτούμαι» και η δέσμευση για τις αναθέσεις

Ο Βαγγέλης Λιάκος ξεκαθάρισε ακόμη ότι οι αδελφές του δεν θα συνεχίσουν να λαμβάνουν απευθείας αναθέσεις από το Δημόσιο μετά τον διορισμό του στη θέση του υφυπουργού, λόγω της φύσης του Υπουργείου, ενώ όπως είπε, ο ίδιος ζήτησε από την αδερφή του να παραιτηθεί από τη θέση του συνεργάτη του.

Πρόσθεσε δε ότι έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη γιατί στήνεται εις βάρος του πολιτική σκευωρία για την πολιτική του εξόντωση και υποστήριξε ότι από τότε που εξελέγη βουλευτής το 2019 τα μοναδικά του έσοδα προέρχονται από τη βουλευτική του αποζημίωση.