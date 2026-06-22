LIFE Φαίη Σκορδά Τηλεόραση Showbiz MEGA

Θολό τοπίο για τη Σκορδά και το Mega: Το ραντεβού που δεν κλείνεται- Θα της ανανεώσουν το συμβόλαιο;

Αναμονή για την ενεργοποίηση του «συν ένα» χρόνου.

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Θολό το τοπίο στην ελληνική τηλεόραση για όλους. Και για τους συνεργάτες και για τις ομάδες και για τους κεντρικούς παρουσιαστές.

Σε αυτό το μοτίβο και η Φαίη Σκορδά, που το συμβόλαιό της ανήκει στην κατηγορία του «2+1», και ακόμα δεν έχει κληθεί από το Mega για να συζητήσουν για την επόμενη σεζόν. Με το κανάλι στην πραγματικότητα να είναι εκείνο που αποφασίζει την ενεργοποίηση του «συν ένα», κανένα από τα στελέχη δεν έχει ακόμα επικοινωνήσει μαζί της για να ορίσουν ένα ραντεβού!

Το πρωί της Δευτέρας 22 Ιουνίου, η Τίνα Μεσσαροπούλου έδωσε το δικό της ρεπορτάζ. Δείτε το βίντεο με όσα είπε:

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LIFE Φαίη Σκορδά Τηλεόραση Showbiz MEGA

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