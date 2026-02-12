Θολώνουν τα διπλά τζάμια από μέσα; Δες γιατί συμβαίνει και πώς αντιμετωπίζεται
Η υγρασία στην εσωτερική πλευρά των διπλών τζαμιών είναι ένα συχνό φαινόμενο, ειδικά τους χειμερινούς μήνες.
Τα διπλά τζάμια έχουν σχεδιαστεί ώστε να μειώνουν τη μεταφορά θερμότητας ανάμεσα στο εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον. Χάρη στο κενό αέρα ή αερίου ανάμεσα στους δύο υαλοπίνακες, το σπίτι διατηρεί τη θερμοκρασία του πιο σταθερή: ζεστό τον χειμώνα, δροσερό το καλοκαίρι. Αυτό μεταφράζεται σε χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και καλύτερη θερμική άνεση.Ωστόσο, ακριβώς επειδή περιορίζεται η «διαρροή» θερμότητας, μειώνεται και η φυσική ανταλλαγή αέρα.
Δες πρακτικές λύσεις που μειώνουν τη συμπύκνωση και κρατούν τα τζάμια σου καθαρά χωρίς να χάσεις την ενεργειακή τους απόδοση.