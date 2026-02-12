Θολώνουν τα διπλά τζάμια από μέσα; Δες γιατί συμβαίνει και πώς αντιμετωπίζεται

Τα διπλά τζάμια έχουν σχεδιαστεί ώστε να μειώνουν τη μεταφορά θερμότητας ανάμεσα στο εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον. Χάρη στο κενό αέρα ή αερίου ανάμεσα στους δύο υαλοπίνακες, το σπίτι διατηρεί τη θερμοκρασία του πιο σταθερή: ζεστό τον χειμώνα, δροσερό το καλοκαίρι. Αυτό μεταφράζεται σε χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και καλύτερη θερμική άνεση.Ωστόσο, ακριβώς επειδή περιορίζεται η «διαρροή» θερμότητας, μειώνεται και η φυσική ανταλλαγή αέρα.

Δες πρακτικές λύσεις που μειώνουν τη συμπύκνωση και κρατούν τα τζάμια σου καθαρά χωρίς να χάσεις την ενεργειακή τους απόδοση.