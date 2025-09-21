«Θόλωσα, τώρα συνειδητοποιώ», λέει ο 50χρονος που έπνιξε την αδερφή του με σακούλα - Το τηλεφώνημα

Τα κομμάτια του «παζλ» της στυγερής δολοφονίας μίας 60χρονης γυναίκας από τον 50χρονο αδερφό της προσπαθούν να συνθέσουν οι Αρχές, ώστε να διαπιστώσουν πως από μία –φαινομενικά τουλάχιστον- αγαπημένη σχέση μεταξύ δύο αδελφών, υπήρξε μια τέτοια τραγική εξέλιξη.

«Θόλωσα, τώρα συνειδητοποιώ τι έχει συμβεί», φέρεται να είπε ο 50χρονος στην πρώτη κατάθεσή του στον εισαγγελέα, στον οποίο οδηγήθηκε σήμερα Κυριακή (21/9), ενώ πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τετάρτη.

Στον δράστη, που κάλεσε ο ίδιος την αστυνομία ομολογώντας το έγκλημά του, έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Πώς συνέβη το έγκλημα

Ήταν λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου 20 Σεπτεμβρίου, όταν ο ίδιος ο άνδρας κάλεσε το 100 και δήλωσε στους αστυνομικούς ότι σκότωσε την ίδια του την αδερφή. Ο καθ’ ομολογίαν δράστης ήταν μάλιστα εκείνος που άνοιξε στους αστυνομικούς, οι οποίος βρέθηκαν μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαδόπουλου για το Flash.gr, η 60χρονη γυναίκα βρισκόταν πεσμένη κάτω νεκρή και το κεφάλι της ήταν τυλιγμένο με σακούλες, τις οποίες ο δράστης χρησιμοποίησε ως «σχοινί» για να την πνίξει.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν στο σημείο, προσπάθησαν να επαναφέρουν την 60χρονη, ωστόσο δεν τα κατάφεραν και επιβεβαίωσαν τον θάνατό της.

Ο 50χρονος αδελφοκτόνος συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Χαριλάου-Αναλήψεως, ωστόσο φέρεται να αρνήθηκε να μιλήσει για τα κίνητρα που τον οδήγησαν στο στυγερό έγκλημα και να ζήτησε να μιλήσει με δικηγόρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης είχε μόλις γυρίσει την αδελφή του από το νοσοκομείο ύστερα από δωδεκαήμερη νοσηλεία της 60χρονης λόγω εγκεφαλικού επεισοδίου που είχε υποστεί.

Φωτό: thestival.gr

Το σπίτι όπου γράφτηκε ο τραγικός επίλογος για την 60χρονη, στην περιοχή της Χαριλάου, είναι το δικό της, ενώ ο αδελφός της μένει σε άλλη περιοχή.

Φωτό: thestival.gr

Ο καβγάς και το σημείωμα στην πολυκατοικία

Οι γείτονες βρίσκονται σε σοκ και κάνουν λόγο για δύο αδέλφια αγαπημένα, που μέχρι στιγμής δεν είχαν δώσει καμία αφορμή. Ο δράστης, πατέρας δύο παιδιών, δεν είχε ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας. Μάλιστα, ο 50χρονος φέρεται να είχε αφήσει και σημείωμα στην πολυκατοικία, καλώντας τους γείτονες να προσέχουν την αδερφή του γιατί αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.

Πάντως, δράστης και θύμα φαίνεται να λογομάχησαν έντονα πριν ο 50χρονος αφαιρέσει τη ζωή από την αδελφή του. Μάλιστα, μάρτυρες κάνουν λόγο για ένα ουρλιαχτό που ακούστηκε κάποιες ώρες πριν έρθει η αστυνομία, χωρίς όμως να υπάρξει συνέχεια.

«Δεν θα μας απασχολήσει άλλη φορά»

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, όταν ο 50χρονος γύρισε στο σπίτι την αδελφή του, πήγε στο σούπερ μάρκετ να της αγοράσει τρόφιμα. Όταν στη συνέχεια τακτοποιούσε τα ψώνια, δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από πρόσωπο του στενού οικογενειακού του κύκλου το οποίο και τον ρώτησε πού βρίσκεται και τι κάνει.

Εκείνος απάντησε ότι βρίσκεται στο σπίτι της αδερφής του και ότι τακτοποιεί τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Τότε το συγγενικό του πρόσωπο τον ψέγει με έντονο ύφος γιατί ασχολείται πάλι με την αδερφή του, στερώντας χρόνο από την οικογένειά του.

«Κλείσε το τηλέφωνο σε παίρνω σε ένα λεπτό» φέρεται να απάντησε ο 50χρονος ο οποίος πήρε μια σακούλα του σούπερ μάρκετ, την έκανε θηλιά και την πέρασε γύρω από το λαιμό της 59χρονης αδερφής του, αφαιρώντας της τη ζωή.

Στην συνέχεια κάλεσε ξανά το στενό οικογενειακό του πρόσωπο και φέρεται να είπε: «Η αδερφή μου δεν θα μας απασχολήσει άλλη φορά».